La neve riempie il Camastra, chiude l’emergenza idrica lucana

Bardi chiude finalmente l’emergenza idrica lucana, questo grazie alla neve che in questi giorni ha riempito il Camastra

Ci sono voluti quattro mesi per chiudere finalmente la fase di sacrifici dei lucani connessi al Camastra e costretti a una considerevole riduzione dell’erogazione idrica. Una fase che le abbondanti nevicate dei giorni scorsi hanno concluso, ponendo fine alla crisi idrica e restituendo tranquillità ai 29 comuni lucani tra cui Potenza, per un totale di circa 140 mila abitanti.

A ufficializzare la notizia la dichiarazione del presidente della Regione, Vito Bardi, che è anche commissario dal Governo per l’emergenza idrica dello schema Basento-Camastra.

Nella nota spiega chiaramente che «Alla luce delle riserve accumulate, dell’attuale livello della diga e dell’incremento delle sorgenti – è stato deciso di – utilizzare per fini potabili l’acqua del Camastra non essendo più necessario l’approvvigionamento dal fiume Basento, assicurando una continuità h24 nell’erogazione.

Sono in atto – ha concluso Bardi – lavori per garantire questa continuità e per migliorare e rendere più efficiente l’intero sistema idrico regionale».