La tragedia di Senise, l'esperta: «I segnali furono ignorati»

Un progetto che punta a scongiurare nuove tragedie: «Prima della tragedia di Senise – dice la presidente dell’Ordine dei geologi della Basilicata, Mary William – ce n’erano stati di precursori, trascurati».

POTENZA – Bastò qualche secondo per cambiare per sempre il paesaggio, per trasformare una normale mattina d’estate in una profonda ferita nella coscienza collettiva del Paese: qualche secondo, tanto impiegò Collina Timpone, alle cui pendici sorgeva un borgo della cittadina di Senise, a venire giù. Era il 26 luglio del 1986 e il ricordo del sisma irpino era troppo vicino, nel tempo e nel cuore, per non pensare a un evento sismico. Ma non fu un terremoto a colpire i senisesi e a stroncare otto vite. Quella collina, debole, era franata spazzando via un quartiere intero. In molti lo avevano sospettato, qualcuno aveva addirittura provato a segnalare il rischio, richiedendo, appena un anno prima della tragedia, la messa in atto di opere di consolidamento del versante prima che accadesse l’irreparabile. Che alla fine era accaduto. Sotto le macerie delle abitazioni persero la vita Rocco Gallo e sua moglie Rita, assieme a Giuseppe ed Elena Formica e alla loro bambina, Francesca, 32 giorni appena. Morirono altri tre bambini: Pinuccio, Maria e Maddalena, i fratelli Durante. Il maggiore di soli 15 anni.

«La tragedia – ha ricordato la sindaca di Senise, Eleonora Castronuovo – ha lasciato una ferita indelebile nella nostra comunità». Segno di un dolore e una rabbia che il tempo non ha lenito. Perché l’evento di Senise, come troppi altri, ha lasciato un segno a tragedia già avvenuta. Lasciando quel pensiero, martellante, di immaginare quanto avrebbe potuto essere d’aiuto una strategia di prevenzione. Il disastro di collina Timpone finì su tutti i notiziari e, anche senza la diffusione di internet, le immagini della frana si marchiarono a fuoco negli occhi degli italiani e nella coscienza nazionale. E il tema del dissesto idrogeologico finì rapidamente sui banchi parlamentari che, in pochi mesi, produssero la legge 120 del 27 marzo 1987. La Legge Senise, «recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza». Ciò che il Genio Civile aveva auspicato nel 1985.

«L’obiettivo della nostra professione – ha detto a L’Altravoce – Quotidiano della Basilicata la presidente dell’Ordine dei geologi della Basilicata, Mary William – non è essere interpellati ad avvenimento ormai accaduto ma cercare di fornire un contributo importante per la tutela del territorio. Siamo le prime sentinelle. I professionisti non devono essere tali nelle emergenze. Attraverso strumenti come la microzoonazione sismica, stiamo spingendo affinché si possano ultimare studi di primo livello su tutto il territorio lucano interessato da dissesto idrogeologico. E si lavora per far partire presto anche gli studi di secondo e terzo livello. Conoscere il territorio in tempo di “tranquillità” è un sfida da portare avanti con fermezza».

Del resto, il problema dell’instabilità dei terreni, dovuti sia all’azione antropica che alla natura geologica dei territori sui quali si estende l’urbanizzazione, non è una sfida di ieri e nemmeno di domani. Piuttosto, si inserisce quotidianamente, nel presente. «L’Ordine dei geologi – ha spiegato ancora William – ha realizzato il progetto “118 frane”, che coinvolge diversi comuni con l’obiettivo della prevenzione. Sono stati impegnati undici professionisti, che faranno sorveglianza attiva e si avvalleranno di tecnologie satellitari, utili per incrementare la capacità del geologo di ricostruire l’assetto di un’area con abilità strumentali. Si tratta di un progetto pilota, che, già a fine agosto, produrrà una prima presentazione dei dati».

L’intento è scongiurare nuove tragedie, ascoltando e interpretando i segnali dell’ambiente. «Prima della tragedia di Senise ce n’erano stati di precursori, trascurati. Oggi, ci sono altre zone che sono state messe sotto osservazione. A Ruoti, ad esempio, c’è un insediamento con oltre 200 famiglie su un dissesto attivo. Non lo diciamo per allarmismo ma per fornire informazioni chiare, per procedere celermente e intercettare finanziamenti per mettere in sicurezza preventivamente». Perché, se davvero se ne fa questione di numeri, non va dimenticato, che i «costi costruzione sono sempre maggiori di quelli di prevenzione».