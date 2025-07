Potenza, caos al Comune: aula in tilt, l’opposizione attacca

2 minuti per la lettura

Caos al Comune di Potenza: Commissione bloccata per ore, uffici non pervenuti: «Maggioranza allo sbando». Mancato invito all’inaugurazione della Villa del Prefetto: «Ferita alla democrazia»

POTENZA – Ai consueti problemi della politica si aggiunge anche il caos organizzativo: questo il senso dell’accusa che i consiglieri comunali del centrodestra del Comune di Potenza lanciano nei confronti della maggioranza di centrosinistra che sostiene la giunta guidata dal sindaco Vincenzo Telesca.

«Un’altra giornata di paralisi amministrativa – dicono dall’opposizione in una nota – si è consumata oggi a Palazzo di Città. La seduta di una commissione consiliare, convocata regolarmente, non ha potuto nemmeno iniziare se non dopo ore di attesa: assenza totale del personale di segreteria, nessun supporto tecnico, irreperibile il presidente del consiglio comunale, silenzio assoluto dalla segreteria generale. È l’ennesimo episodio che fotografa impietosamente lo stato di disorganizzazione e abbandono in cui versa l’amministrazione comunale. Un ente che dovrebbe garantire il funzionamento trasparente e regolare della democrazia locale si ritrova invece senza guida, senza coordinamento, incapace perfino di garantire l’avvio dei lavori delle commissioni consiliari».

E c’è altro: «In occasione dell’inaugurazione della Villa del Prefetto (evento ufficiale promosso dalla Provincia) il presidente del consiglio comunale non si è neppure premurato di invitare i consiglieri comunali, come da prassi e dovere istituzionale. Un atto grave, che tradisce il ruolo super partes che il presidente dovrebbe esercitare, rappresentando l’intero consiglio e non solo una parte politica o se stesso. Come può un presidente del consiglio ignorare i fondamentali doveri di rappresentanza, coordinamento e garanzia delle attività istituzionali? Come può restare muto e assente dinanzi ai continui disservizi che impediscono il regolare svolgimento delle funzioni democratiche dell’ente?».

«Il silenzio assordante del presidente del consiglio e la totale disattenzione della macchina amministrativa – è infine scritto – rappresentano un grave vulnus alla democrazia cittadina, il segno tangibile del fallimento politico e organizzativo dell’attuale maggioranza. Potenza merita di più: merita rispetto per le istituzioni, serietà amministrativa, efficienza operativa. Merita una classe dirigente all’altezza del compito e un presidente del consiglio capace di svolgere il proprio ruolo con equilibrio, autorevolezza e rispetto verso tutti i consiglieri».