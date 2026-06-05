Potenza, svelata la nuova area concerti

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Potenza, area concerti. Il sindaco, provocato da Arisa, annuncia il progetto sotto il ponte di via Di Giura. Ex area degradata come spazio per eventi e per far esibire (gratis) i ragazzi

POTENZA – Arisa la generosa, Arisa la provocatrice ma anche Arisa la “levatrice”, nel senso che al termine dava Socrate. Con la sua maieutica, Arisa – annunciando un concerto gratuito di beneficenza a Potenza e provocando le autorità a dare il proprio benestare – ha “levato” dalla bocca del sindaco Vincenzo Telesca una notizia: la volontà di realizzare un’area per concerti in città.

«Sì, è l’area ex Perris – conferma al telefono il primo cittadino – cioè quella sotto al ponte di Via Giura che siamo riusciti dopo 26 anni a riacquistare al patrimonio del Comune».

POTENZA NUOVA AREA CONCERTI IN AREA ABBANDONATA

Si tratta della zona in abbandono che si trova all’incrocio fra Parco Aurora, Santa Maria e il Parco Baden Powell, per molto tempo occupata da roulotte e oggi libera.

«Ci sarà innanzitutto un parcheggio che funzionerà sempre – spiega – La zona ne ha bisogno, lì c’è il Parco dei Cento Comuni. E’ un’area che ha una conformazione tipo cavea, come un anfiteatro, tra i 5.600 e i 5.800 metri quadri. Può raccogliere un palco. Ideale per una zona concerti. Lì si può organizzare una stagione concertistica seria per non “espatriare”»,

Ma è solo un’idea?



«No – assicura Telesca – abbiamo già predisposto un intervento: la zona è molto bella, bisogna innanzitutto preservare una stradina che conduce a due immobili, una sorta di enclave in direzione dell’ospedale».

Chi ne potrà usufruire?

«È innanzitutto una sorta di dono da fare ai ragazzi – risponde – C’è una specie di platea un po’ più alta, con del cemento armato si potrà realizzare un vero e proprio palco, su cui ci si potrà esibire».

E questo, nelle intenzioni dichiarate del sindaco, sarebbe un palcoscenico su cui i giovani potentini – cantanti, musicisti e chissà forse anche attori e danzatori – potranno esibirsi gratuitamente. Poi c’è chi vorrà organizzare concerti di alto livello: «Chi ha la forza di organizzare concerti potrà farlo lì, non solo per i cittadini di Potenza». Ovviamente a pagamento: si paga il Comune per avere un’area in cui “sbigliettare” spettacoli importanti.

«Se dovessi organizzare, tanto per fare un esempio astratto, il concerto di Vasco Rossi, certo non lo posso fare io: incarico chi lo fa per professione e poi però devo recuperare i soldi. Dare un giusto servizio e tanta cultura ai cittadini e poi far divertire i ragazzi gratis»

AREA CONCERTI A POTENZA, LO SPRONE DI ARISA

«Ciò detto – continua Telesca – con Arisa non possiamo sbagliare: il concerto che lei regalerà (alla giovane che ha bisogno di costosissime cure in Messico, ndr) bisognerà farlo preferibilmente allo Stadio Viviani. Non possiamo rischiare aprendo quella zona la prima volta con lei. C’è una macchina organizzativa da mettere in moto e penso che un concerto di Arisa attirerà molte persone non solo in città».



Quando cominceranno i lavori per l’area di Parco Aurora?

«Dovrebbero iniziare entro fine giugno». Spesa? «Fra i 100.000 e i 150.000 euro, mi sembra».

E i tempi di realizzazione? «Io lo sto chiedendo dall’anno scorso, i miei tempi ideali sono troppo celeri per la Pubblica amministrazione. Ma va detto che ci sono tante priorità e siamo pochi, e devo ringraziare tantissimo i nostri uffici che stanno davvero facendo molto».



Infine, un altro progetto: «Nel centro storico fra un po’ sarà inaugurato lo “strumento” usato per Carl Brave: una colonna a cui i ragazzi, dopo essersi semplicemente prenotati, attaccano strumenti e microfoni e si esibiscono senza pagare nulla».

Resta un dubbio: quando canterà Arisa? «Io mi sono subito messo in contatto, stiamo vedendo la sua disponibilità», chiosa Telesca.