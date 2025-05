Basilicata, tutti gli uomini di Pittella (e fratelli)

6 minuti per la lettura

Il presidente del Consiglio regionale lucano, Marcello Pittella, completa la sua squadra dopo le promozioni degli ex fedelissimi. Responsabile della segreteria sarà il fratello di uno dei giudici che lo hanno assolto. Il caso del portalettere che diventa portavoce

L’istrionico sindaco di Tursi, Salvatore Cosma, come portavoce, e come responsabile della segreteria particolare il fratello, geologo, di uno dei giudici che l’hanno assolto dalle accuse per i concorsi truccati nella sanità.

Si va definendo la nuova squadra del presidente del Consiglio regionale Marcello Pittella. Dopo la nomina alla guida del Consorzio industriale di Matera dell’ex capo staff, Antonio Di Sanza, e quella della compagna, e storica collaboratrice, Margherita Sarli, ai vertici dell’Azienda di promozione territoriale della Regione.

LE DESIGNAZIONI DI PITTELLA



Sono arrivate nelle scorse settimane, infatti, le designazioni del neo-portavoce Cosma, e del neo-responsabile della segreteria, Donato Palma.

La determina di incarico di Cosma è arrivata il 30 aprile, quasi due mesi dopo la richiesta di nomina avanzata dal presidente del parlamentino lucano, che è anche responsabile Mezzogiorno di Azione.

Al suo interno si fa riferimento al curriculum del primo cittadino, che è anche il primo dei non eletti tra i calendiani alle scorse elezioni regionali nella circoscrizione di Matera. Si spiega che “lo stesso è in possesso della laurea e che possiede le specifiche competenze professionali”, ma non si aggiunge che tipo di laurea né di competenze.

DA PORTALETTERE A PORTAVOCE



Nel curriculum pubblicato l’anno scorso in occasione delle elezioni regionali, infatti, si parla di “diploma di laurea Isef”, il vecchio istituto di preparazione degli aspiranti insegnanti di educazione fisica. Quanto all’esperienza lavorativa, invece, si indica un unico impiego alle Poste di Accettura con mansioni di “portalettere”. Di qui a “portavoce”, insomma, il passo deve essere sembrato breve. Quanto meno per ragioni di assonanza.

A livello retributivo in considerazione del titolo di studio posseduto gli sarà riconosciuto lo stipendio di un funzionato di “elevata qualificazione” : 4.177,90 mensili, pari 50.134 euro annui, più Iva.

IL SEGRETARIO GEOLOGO



Godrà soltanto di un’indennità aggiuntiva di 10mila euro rispetto al suo stipendio base, invece, il neo responsabile della segreteria particolare di Pittella in ragione dei “particolari obblighi di reperibilità e di disponibilità oltre che le attività di studio, ricerca, analisi e supporto legislativo”.

Nella relativa determina del dirigente generale del Consiglio, Nicola Antonio Coluzzi, si spiega che il personale dell’ufficio in questione ha il compito di fornire a «assistenza diretta e specifica” al presidente “svolgendo attività di supporto all’organizzazione e al coordinamento degli impegni e alla cura della sua corrispondenza personale».

COSA PREVEDE L’ORDINAMENTO



Quanto alla scelta dei componenti della segreteria si evidenzia che l’ordinamento prevede il comando da altri uffici regionali, a parte una piccola quota di esterni, su indicazione dello stesso presidente, al quale è rimessa ogni valutazione di opportunità. Oltre che di merito.

E poco importa se nel curriculum del geologo Palma non compaiono esperienze in questo campo, ma soltanto un periodo di attività libero professionale, tre anni di insegnamento, e poi il servizio nell’Ufficio difesa del suolo della stessa Regione Basilicata. In seguito all’assunzione con contratto a tempo indeterminato con la qualifica di funzionario geologo.

La determina si sofferma, poi, sulla «natura» di «strutture di assistenza e di diretta collaborazione di organi di direzione politica» delle segreterie particolari, per cui l’incarico di responsabile delle stesse può essere «conferito mediante individuazione fiduciaria, senza ricorso a selezione e procedura di comparazione».

L’INCHIESTA SULL’UFFICIO DIFESA DEL SUOLO



Le cronache si erano già occupate del 46enne geologo il mese scorso in occasione dell’inizio dell’udienza preliminare del processo su una alcuni presunti episodi di mala amministrazione che si sarebbero consumati nell’Ufficio difesa del suolo.

Per lui i pm di Potenza hanno chiesto il rinvio a giudizio per per omicidio colposo in concorso in relazione alla morte, ad aprile del 2023, di un operaio precipitato per un centinaio di metri sul fronte di una cava di Brienza. Cava che secondo i pm andava chiusa per violazioni delle normative di sicurezza già a settembre 2022. Di qui anche una serie di ipotesi di falso correlate, più un’ulteriore imputazione per “frana” per il «distacco di circa seimila metri cubi di materiale che investivano trecento metri quadri» sulla pista di accesso alla cava. Durante i rilievi degli investigatori.

L’ALTRO “PALMA”



Il nome di un altro “Palma”, invece, era apparso in alcuni articoli di stampa assieme a quello dell’ex governatore tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, in relazione al processo di secondo grado sui concorsi truccati nella sanità lucana che vedeva Pittella tra gli imputati, e il giudice Amerigo Palma fratello di Donato, tra i membri del collegio chiamato a esprimersi. Una vicenda che offre più di un antefatto curioso, l’inchiesta sui concorsi truccati dei pm di Matera.

IL FRATELLO DEL PM



Basti pensare che in seguito all’arresto dell’allora governatore Pittella, nell’estate del 2018, la ministra della Salute Giulia Grillo (M5s) nominò Arcangelo Colella, fratello del pm titolare dell’inchiesta, nel collegio sindacale della stessa Asm. Lo stesso Colella che poi sarebbe stato nscelto come assessore al bilancio del Comune di Matera da un altro esponente M5s, l’ex sindaco Domenico Bennardi.

IL FRATELLO DEL GIUDICE



A distanza di 7 anni e dopo essere transitato dal Pd ad Azione assieme al suo proprio fratello-ex europarlamentare Gianni, insomma, è stato Marcello Pittella a farsi forte delle sue prerogative per designare il fratello di un magistrato. Ma di quelli che hanno riconosciuto la sua innocenza. Salvo condannare i vertici della sanità lucana dell’epoca, tutti di nomina “pittelliana”. A partire da Maria Benedetto, l’ex direttrice amministrativa dell’Asm, che venne pedinata dagli investigatori durante una trasferta nella villa dell’ex governatore, a Lauria, per mostrargli le bozze della graduatoria di una selezione di suo interesse.

PITTELLA, IL PROCESSO D’APPELLO



Nel loro ricorso contro la prima assoluzione di Pittella, pronunciata nel 2021 dal Tribunale di Matera, i pm materani avevano chiesto la riapertura del dibattimento in secondo grado per concedere a Benedetto la possibilità di chiarire se avesse ricevuto indicazioni, o meno, sui correttivi da effettuare alla graduatoria.

Già dall’udienza di partenza del processo d’Appello, tuttavia, era apparsa evidente la resistenza sul punto dell’ex direttrice amministrativa. Con un significativo affiancamento nella sua difesa dell’avvocato di Pittella, il professore Donatello Cimadomo. Se poi si guardano le motivazioni del verdetto a firma della presidente-relatrice della Corte, Angela D’Amelio, della richiesta di esame di Benedetto sulla sua “gita” a villa Pittella non si fa alcuna menzione. Svanita.



I RIFLETTORI DEL CSM



Il processo sui concorsi truccati nella sanità era già finito sotto i riflettori sei mesi dopo l’assoluzione materana dell’ex governatore, quando al Consiglio superiore della Magistratura sono state trasmesse dalla procura di Catanzaro, competente per le indagini sui magistrati lucani, le “triangolazioni” telefoniche intercettate tra il presidente del collegio giudicante, Gaetano Catalani, un ex assessore regionale della giunta Pittella, Carmine Castelgrande, e lo stesso Pittella.

LE TRIANGOLAZIONI TELEFONICHE TRA CATALANI, CASTELGRANDE E PITTELLA



“Triangolazioni” senza rilievo penale, secondo la procura guidata da Nicola Gratteri, che nell’organo di autogoverno delle toghe, ad ogni modo, hanno fatto gridare alla violazione del segreto della camera di consiglio del collegio giudicante materano da parte dei pm calabresi.

Di qui il rigetto della richiesta di trasferimento per incompatibilità ambientale di Catalani, che però a causa di quanto emerso dalle indagini sul suo conto si è visto revocata la proposta di nomina come presidente della sezione penale del Tribunale di Trani, ed è rimasto nella città dei Sassi a occuparsi di cause civili.