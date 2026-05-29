Potenza, scongiurata chiusura scuola De Gasperi

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A Potenza per la scuola De Gasperi trovati i fondi. Il sindaco Telesca annuncia lo spostamento di circa 900mila euro e il via libera ai lavori dopo l’addio delle suore. «L’asilo riaprirà e sarà comunale»

La scuola “De Gasperi” «riaprirà» e sarà comunale visto che la sede è di proprietà dell’amministrazione cittadina. A dare la notizia il sindaco Vincenzo Telesca che, durante la seduta di consiglio comunale di mercoledì scorso, dopo avere gridato in aula «Le suore mi hanno abbandonato. Le suore mi hanno abbandonato» ha di fatto messo al corrente i consiglieri comunali sulla notizia inaspettata. Probabilmente passata sotto silenzio solo perché la seduta di consiglio comunale di mercoledì era incentrata sul rendiconto di gestione 2025. Approvazione del consuntivo economico riferito all’esercizio finanziario 2025. Esame della relazione sul controllo strategico e sul nuovo programma di esercizio del trasporto pubblico locale su gomma. Tutti provvedimenti approvati a maggioranza.

SCUOLA DE GASPERI, TROVATI I FONDI

Tornando al “De Gasperi” a un certo punto il sindaco Telesca ha deciso di rispondere ad alcuni consiglieri di minoranza su alcune tematiche che hanno alimentato il dibattito politico di questi ultimi mesi. Ed è così che il primo cittadino ha comunicato che il “De Gasperi” non è destinato a morte certa come sembrava. Contatto dal “Quotidiano” ha spiegato che «i fondi, destinati in un primo momento all’asilo di via delle Acacie, potrebbero essere spostati sulla struttura di via De Gasperi». Saltati i lavori di rifacimento e riqualificazione della struttura di via delle Acacie «dopo un iniziale diniego del ministero a dirottare i fondi – circa 900.000 euro – sul “De Gasperi ora ci sarebbe il via libera». E pertanto se la ditta, che era stata «individuata» prima che le suore abbandonassero Telesca e la città di Potenza, «accetterà i lavori» l’asilo «riaprirà i battenti».

L’ASILO RIAPRIRÀ I BATTENTI

In aula il sindaco, rivolto ai consiglieri di opposizione, ha detto: «pensate che io non voglia aggiustare un edificio del Comune?. O ci stanno le suore o ci sta Pinco Pallino quella scuola deve essere aggiustata» e poi il passaggio su quei fondi che saranno trasferiti per i lavori all’asilo “De Gasperi” visto gli interventi in via delle Acacie non saranno più realizzati.

Ora non rimane che attendere l’evolversi della situazione. Se la posta messa sul piatto dal sindaco Telesca verrà accettata la storica scuola di via Petrarca diventerà un nuovo asilo comunale visto che fino a oggi era una scuola paritaria.