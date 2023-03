Mattarella alla celebrazione per i 40 anni dell'Unibas

1 minuto per la lettura

POTENZA – Tutto pronto a Potenza per accogliere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ospite d’onore della celebrazione dei quarant’anni della fondazione dell’Università degli studi della Basilicata. L’arrivo del Capo dello Stato è previsto per le ore 11 nel rione Francioso, la sede storica dell’ateneo. Sarà affiancato da due ministri: quello dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e quello alle Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, eletta alla recenti elezioni politiche proprio in Basilicata.

Ad accoglierli il presidente della Regione Vito Bardi e il rettore Ignazio Marcello Mancini a cui spetterà il discorso inaugurale dell’anno accademico. Prevista la presenza di una ventina di rettori di altri atenei, oltre che degli emeriti dell’Unibas. Sarà possibile seguire tutte le fasi della cerimonia in diretta streaming sui canali dell’Università della Basilicata.

E’ la prima volta che, in veste di capo dello Stato, Mattarella fa visita a Potenza. In precedenza, era stato due volte a Matera: nel 2017, in occasione dell’inaugurazione della Cattedra “Jacques Maritain”, e nel 2019 per l’apertura dell’anno europeo della Cultura nella città dei Sassi. A Potenza, l’ultima volta, c’è stato nel lontano 2000, da ministero della Difesa.