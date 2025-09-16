3 minuti per la lettura

Katia Buchicchio di Anzi in provincia di Potenza è Miss Italia 2025. Un traguardo per tutta la Basilicata, che si aggiudica la fascia per la prima volta nella storia del Concorso

Katia Buchicchio è Miss Italia 2025. Incoronata dalla patron del Concorso, Patrizia Mirigliani, e dalla presidente della giuria, Francesca Pascale, sul palco del PalaSavelli di Porto San Giorgio, in diretta in eurovisione su Rtv San Marino, Rayplay e Media Dab. La diciottenne lucana scelta dalla giuria dell’86ma edizione del Concorso (la numero 80 con il nome di Miss Italia) dopo essere arrivata alle finali del Concorso con il titolo di Miss Basilicata. Sul podio anche Miss Umbria, Fanny Tardioli, e Miss Marche, Asia Campanelli.

KATIA BUCHICCHIO, MISS ITALIA 2025, STUDIA ODONTOIATRIA



Alta 1.75, originaria di Anzi, in provincia di Potenza, Katia è iscritta al primo anno di Odontoiatria e Protesi Dentaria e ha incantato la giuria con la sua bellezza autentica. Oltre a studiare, Miss Italia 2025 coltiva la passione per il ricamo e il cucito, un’arte che le è stata tramandata dalle nonne e dalle zie e che fa parte della cultura della terra da cui proviene. Fidanzata con Michael, Katia ha dedicato la vittoria al padre Antonio, «il mio manager che mi ha accompagnato in tutte le selezioni a cui ho partecipato», ha dichiarato la ragazza. E per il futuro ha detto: «Continuerò gli studi e lavorerò per tenere alto il nome della mia Regione, che sono orgogliosa di rappresentare, così come sono onorata di questo titolo».

Miss Italia 2025, Katia Buchicchio

LA PRIMA MISS ITALIA LUCANA



La vittoria è un traguardo anche per tutta la Basilicata, che si aggiudica la fascia per la prima volta nella storia del Concorso. Le regioni che hanno collezionato il maggior numero di titoli fino ad oggi sono il Lazio con 13 miss, la Lombardia e la Sicilia con 11 ragazze. Seguono il Veneto e la Toscana con 6, il Friuli, la Calabria e il Piemonte con 5, le Marche e la Campania con 4, l’Emilia Romagna, la Liguria, la Sardegna, l’Umbria e il Trentino Alto Adige con 2, la Puglia e l’Abruzzo con una sola miss. Il titolo non è mai vinto da Molise e Valle d’Aosta.

LA SODDISFAZIONE DI PATRIZIA MIRIGLIANI

Soddisfatta la patron Patrizia Mirigliani, che ha commentato: «Sono molto emozionata anche perché la Basilicata non aveva mai vinto il titolo, è una grande soddisfazione, sono felicissima ed è una vittoria di tutti noi assieme al ritorno in tv». Sul palco, ad abbracciarla subito dopo la vittoria la mamma Rosanna, il papà Antonio e la sorella Lucrezia.

«KATIA È LEGATA ALLA SUA TERRA»

«Katia è paziente e rispettosa, legata alle tradizioni, alla famiglia e alla sua terra. Caratterialmente caparbia e determinata, a volte un po’ ostinata, non si ferma di fronte alle difficoltà ma la sua forza è stata prendere questa esperienza come un gioco», ha detto la mamma.



MISS ITALIA LUCANA, I COMPLIMENTI DEL GIOVERNATORE BARDI

«Per la prima volta una ragazza lucana conquista il titolo di Miss Italia. A Katia Buchicchio, diciottenne di Anzi, vanno i miei più sinceri complimenti e l’abbraccio di tutta la comunità lucana».

«LA BASILICATA È ORGOGLIOSA DI KATIA BUCHICCHIO»

La sua vittoria è un riconoscimento di bellezza, ma anche al talento, alla grazia e alla determinazione che la nostra terra sa esprimere. Katia porta con sé i sogni di tanti giovani lucani e ci ricorda che, anche partendo da un piccolo borgo, si può arrivare lontano. La Basilicata è orgogliosa di lei e le augura un futuro ricco di successi, certo che continuerà a rappresentare la nostra regione con eleganza e passione». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.