L'informazione senza nessuna Macchia

Il Potenza calcio volta pagina, inizia l’era di Donato Macchia, imprenditore lungimirante e capace. Ma il primo passo non brilla per eleganza. Dare in esclusiva alla sua testata la notizia della firma non è stata una felice idea.

Macchia appartiene a una dimensione comune ad altri presidenti editori. Ma nessuno ha mai favorito il proprio giornale a discapito degli altri. Per una questione di correttezza e di credibilità nei confronti dei tifosi, dei lettori e dei cittadini.

Gli esempi sono tanti: Cairo, Berlusconi, Elkann tanto per dire. Macchia deve capire che è il presidente di una società, di un sogno che appartiene a tutti.

La comunicazione è una cosa seria e vanno rispettate tutte le professionalità non solo quelle di casa propria. Quando si sale la veduta si allarga e non è più quella di prima. Aumentano gli onori e gli oneri.