Festival del Cinema Marateale sempre più globale: al via partnership internazionali

MARATEA – Il Festival del Cinema Marateale, Premio Internazionale Basilicata, continua la sua ascesa nel panorama cinematografico mondiale grazie a una nuova e prestigiosa partnership con Producers Without Borders (PWB). Questo accordo rappresenta un passo decisivo per il Festival, che rafforza la sua vocazione internazionale, sostenendo la creatività senza confini e offrendo visibilità a cineasti italiani e stranieri con ambizioni globali.

Il Marateale si espande nel mondo con Producers Without Borders e nuove collaborazioni

L’intesa con PWB, organizzazione che promuove collaborazioni tra produttori di tutto il mondo, trasforma il Marateale in un hub strategico per la narrazione cinematografica, favorendo lo scambio culturale e professionale tra l’Italia e il resto del mondo. Da sempre attento alla valorizzazione di nuovi autori e storie innovative, il Festival si conferma una vetrina di primo piano per il cinema indipendente. Ma le ambizioni del Marateale non si fermano qui. La collaborazione con United Airlines, una delle principali compagnie aeree mondiali, rappresenta un asset fondamentale per favorire la mobilità internazionale degli artisti, produttori e addetti ai lavori. Questo sostegno logistico renderà il Festival un crocevia globale per il networking e la diffusione del cinema d’autore.

Un ulteriore tassello di prestigio è la sinergia con The Hollywood Reporter America, una delle voci più influenti del settore, che garantirà al Marateale una copertura mediatica di primo livello. Grazie a questa collaborazione, il Festival acquisisce una visibilità senza precedenti, entrando a pieno titolo nel circuito delle più importanti manifestazioni cinematografiche internazionali. Anche Radisson Collection si unisce al network, offrendo il suo supporto logistico per eventi esclusivi legati alla manifestazione.

Un ponte tra il cinema italiano e quello internazionale

«La collaborazione con PWB arricchisce ulteriormente il nostro Festival, consentendo di ampliare le prospettive e di rafforzare il dialogo interculturale attraverso il cinema», ha dichiarato Nicola Timpone, Direttore artistico del Marateale – Premio Internazionale Basilicata.

Alla guida di Producers Without Borders in Italia è la produttrice Michela Scolari. Il suo contributo sarà essenziale per consolidare il legame tra il Festival e le più importanti realtà cinematografiche globali, favorendo nuove opportunità per i talenti emergenti.

Il Festival del Cinema Marateale guarda al futuro

Con questa visione rinnovata e un network di collaborazioni strategiche, il Marateale è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, portando il talento e la creatività oltre ogni confine. Il Festival si proietta nel futuro con uno spirito sempre più cosmopolita, offrendo ai suoi partecipanti un trampolino di lancio verso il mercato internazionale e confermandosi come punto di riferimento per il cinema indipendente. Il cinema, ancora una volta, si conferma un linguaggio universale capace di abbattere barriere e creare connessioni senza limiti.