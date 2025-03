Clean Money, avvocato Mellea estraneo ai fatti

1 minuto per la lettura

Con riferimento all’articolo su alcuni aspetti dell’inchiesta che ha portato all’operazione “Clean Money” dal titolo “L’ombra dei clan del Crotonese”, pubblicato sul Quotidiano cartaceo dello scorso 28 febbraio a pagina 3, precisiamo che il Gennaro Mellea, detto Pierino, indicato come referente criminale della cosca Grande Aracri di Cutro, non è avvocato. L’uomo, condannato in via definitiva, è un parente omonimo dell’avvocato catanzarese assolutamente estraneo a questa inchiesta. Dell’errore ci scusiamo con l’interessato e con i lettori.