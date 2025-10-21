Scomparso a Sinopoli, ritrovato il corpo senza vita dell’uomo a Curinga

2 minuti per la lettura

Ferdinando Rossi, di 74 anni, scomparso da Sinopoli (RC) è stato ritrovato morto a Marina di Curinga, nelle ore precedenti ritrovata anche la sua auto a Marina di Curinga, nel Lametino. A denunciarne la scomparsa il parroco della chiesa che l’anziano frequentava

Prima è scomparso a Sinopoli, nel Reggino, poi è stato ritrovato morto a Marina di Curinga, nel Lametino. A denunciare la scomparsa di Ferdinando Rossi, 74 anni, residente a Sinopoli (Rc) il parroco della chiesa che l’anziano frequentava. Il sacerdote lo incontrava abitualmente in parrocchia. Attivate le ricerche, in un primo momento i soccorsi hanno rinvenuto nel pomeriggio di ieri (20 ottobre) l’autovettura dell’uomo. Il mezzo era parcheggiato lungo una strada di Marina di Curinga nel Lametino.

Poi questa mattina, 21 ottobre, il ritrovamento del corpo privo di vita di Ferdinando Rossi all’interno di un canale situato in prossimità di un vivaio. Sul posto hanno operato le squadre dei Vigili del Fuoco, in attesa delle necessarie autorizzazioni da parte dell’autorità giudiziaria per procedere al recupero della salma.

FERDINANDO ROSSI, SCOMPARSO A SINOPOLI TROVATO MORTO A CURINGA

In seguito al ritrovamento, su disposizione della Prefettura di Catanzaro, era stata attivata la procedura ufficiale di ricerca persona scomparsa. Le operazioni hanno registrato il coinvolgimento delle squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, dei distaccamenti di Lamezia Terme e Taverna (volontario). Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco, inviato anche l’automezzo AF/UCL (Unità di Comando Locale) con personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), incaricato del coordinamento delle operazioni. E poi del Nucleo Cinofili dei Vigili del Fuoco della Calabria, insieme al Nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto).

Alle attività di ricerca hanno partecipato inoltre i carabinieri della stazione di Curinga, il gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile attivati dal sindaco di Curinga e i volontari della Croce Rossa Italiana.