Occhiuto: «Immigrazione e spopolamento, l’Italia impari dal modello Usa»

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Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto interviene sul tema immigrazione, spopolamento e calo demografico: «Serve inclusione sociale e gestione dei flussi, non propaganda»

Il tema dell’immigrazione torna al centro del dibattito politico nazionale, con un intervento netto del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. In un’intervista rilasciata a La Stampa, il governatore ha evidenziato la necessità di affrontare il fenomeno migratorio con un approccio strutturale, collegandolo direttamente al problema dello spopolamento che riguarda anche il Sud Italia.

SPOPOLAMENTO E INTEGRAZIONE

«Nei prossimi 40 anni calerà il numero di residenti nel nostro Paese e noi non siamo riusciti a fare quello che altri hanno fatto», ha dichiarato Occhiuto, citando il modello degli Stati Uniti come esempio di integrazione. «Hanno costruito un sistema di inclusione sociale per cui cittadini di origini diverse si sentono americani».

IMMIGRAZIONE E SICUREZZA: «NON PARLARE ALLA PANCIA DEL PAESE»



Il presidente della Regione Calabria ha poi commentato i recenti fatti di cronaca, facendo riferimento a quanto accaduto a Modena. Secondo Occhiuto, il rischio è quello di alimentare una narrazione emotiva che non aiuta a risolvere il problema. «Ogni volta che succede un episodio del genere si parla alla pancia del Paese, ma così non si affronta la radice della questione».

Pur ribadendo una linea di fermezza sulla sicurezza, il vice-segretario di Forza Italia si dice favorevole al rimpatrio per chi delinque: «Chi viene in Italia a delinquere deve essere rimpatriato». Apertura anche al cosiddetto permesso di soggiorno a punti, ma con una precisazione: «Stiamo discutendo dei sintomi, mentre la malattia è che per decenni il tema migrazione è stato usato per creare divisioni ideologiche».

SPOPOLAMENTO E LAVORO, OCCHIUTO: «GOVERNARE I FLUSSI»



Uno dei punti centrali dell’intervento riguarda il legame tra immigrazione e mercato del lavoro. «Perché non governare il fenomeno invece che subirlo?», si chiede Occhiuto. Il riferimento è ai settori in cui manca manodopera: «Oggi in Italia ci sono lavori che gli italiani non vogliono fare. Dobbiamo reagire allo spopolamento».

Una posizione che spesso viene criticata con l’accusa di favorire la cosiddetta “sostituzione etnica”, ma su questo il governatore respinge le polemiche: «Perché nessuno pone questa obiezione negli Stati Uniti? Mi ricorda chi ha il culto della razza ariana».

GOVERNO E FLUSSI MIGRATORI: «RISULTATI SOTTOVALUTATI»



Infine, Occhiuto difende l’operato dell’esecutivo nazionale, sottolineando i risultati ottenuti nella gestione dei flussi: “I flussi di immigrazione si sono ridotti e sono aumentati gli ingressi controllati attraverso i decreti flussi”.

IL FIATO SUL COLLO DI VANNACCI

Critico, invece, verso una certa narrazione politica: «È assurdo che invece di dire agli italiani ciò che di buono il governo ha fatto si torni a parlare alla pancia degli elettori». Secondo il presidente calabrese, questa dinamica sarebbe legata anche alle pressioni politiche: «Probabilmente accade perché si sente il fiato sul collo di Vannacci. Ma alimentare populismi e paure ti si ritorce contro».