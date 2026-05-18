Forza Italia Calabria, Cannizzaro riconfermato segretario

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Oltre 2mila partecipanti e 27 pullman a Lamezia Terme per il congresso regionale di Forza Italia: Cannizzaro confermato segretario, presenti Tajani, Occhiuto e i big del partito. Occhiuto: «Non cerco incarichi, ho 5 anni alla guida della Regione»

LAMEZIA TERME – Il primo congresso regionale di Forza Italia in Calabria incorona nuovamente Ciccio Cannizzaro e diventa, soprattutto, una giornata di festa per gli azzurri giunti nella città della Piana da diverse parti della regione per condividere l’evento incastonato nello splendido Palasport lametino.

Ventisette i pullman messi a disposizione dall’organizzazione del partito. Oltre duemila i partecipanti. Tutti ad osannare il gotha nazionale e regionale del partito fondato da Silvio Berlusconi. Per l’occasione non poteva mancare il leader nazionale e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani. «Riaffermiamo – ha detto – la vitalità di un partito che cresce. Sono felice che la Calabria sia una delle primissime regioni che ha risposto all’appello, alla decisione del partito nazionale di dar vita a congressi per eleggere il segretario regionale. L’onorevole Canizzaro ha già lavorato benissimo. È membro della segreteria nazionale e segretario uscente. Ma un conto è essere nominato, un conto è essere eletto».

CONGRESSO REGIONALE FORZA ITALIA, CANNIZZARO RICONFERMATO SEGRETARIO



Applauditissimo Roberto Occhiuto che nel siparietto con la stampa sul suo futuro posizionamento chiarisce: «Io cerco semplicemente di discutere e di far discutere all’interno Forza Italia e del centrodestra. Non cerco incarichi, anche perché sono stato rieletto pochi mesi fa e ho davanti ancora cinque anni alla guida della Regione». A Lamezia anche il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e Stefania Craxi che ha presieduto l’assise. «Vogliamo costruire una Forza Italia sempre più protagonista. Perché una Forza Italia più forte serve anche alla coalizione di centrodestra, verso la quale siamo leali – ha detto Craxi – Quando sollecitiamo gli alleati su alcuni temi, come il fine vita o le liberalizzazioni per gli Ncc, non lo facciamo permettere bandierine o per segnare distanze. Lo facciamo perché abbiamo tutti la responsabilità di parlare a una parte sempre più ampia del Paese, di allargare lo spettro della nostra proposta politica. Una coalizione vincente non può rinchiudersi: deve crescere, includere, rappresentare tutti. È interesse comune farlo»

I FORZISTI PRESENTI AL CONGRESSO



Numerose le facce note dei forzisti calabresi. Presenti i consiglieri e gli assessori regionali e provinciali, i parlamentari, amministratori locali, rappresentanti del territorio e dirigenti di partito. Al Palasport anche l’eurodeputata Giusy Princi, il senatore Mario Occhiuto, i deputati calabresi Giovanni Arruzzolo, Andrea Gentile e Giuseppe Mangialavori.

E ancora gli assessori Gianluca Gallo e Pasqualina Straface. Il capogruppo Domenico Giannetta, Piercarlo Chiappetta, Salvatore Cirillo, Antonio De Caaprio, Sergio Ferrari, Marco Polimeni, il lametino Emanuele Ionà, Pierluigi Caputo, Rosaria Succurro. Tra gli ospiti Wanda Ferro per Fratelli d’Italia, Domenico Furgiuele per la Lega, Pino Galati per Noi Moderati. A portare il saluto della città il sindaco di Lamezia, Mario Murone. Quella di Lamezia è’ stata una assise celebrativa e non poteva essere altrimenti, in campo c’era una sola mozione, (presentata dal vicesegretario regionale Emanuele Ionà) e un segretario riconfermato a priori che si prepara a giorni a giocarsi la partita della fascia tricolore della città di Reggio Calabria.

FORZA ITALIA, GALLO: «PARTITO IN SALUTE»



Il primo intervento è di Gianluca Gallo che mette nel conto «un partito in salute, dimostrata in campagna elettorale. Occhiuto sta cambiando la narrazione di questa regione. Il nostro è un partito unito e rielegge Ciccio Cannizzaro che ha dato un grande contributo in questi anni».

Poi è toccato a Giuseppe Mangialavori: «La Calabria – ha detto -in questi ultimi 8 anni è cambiata e i calabresi lo hanno dimostrato nelle ultime regionali». Andrea Gentile inizia rimarcando «mai in Calabria si è visto un parterre così. Forza Italia cresce perché è rimasta fedele ai suoi valori che erano quelli si Silvio Berlusconi». Plauso di Giovanni Arruzzolo per questo congresso unitario «Con Cannizzaro raggiungiamo gli obiettivi prefissati. Avanti così».

Sulla stessa lunghezza d’onda Mario Occhiuto «Qui in questa splendida struttura c’è la compattezza di una comunità che vive con idee condivise». L’eurodeputata Giusy Princi dal maestoso palco ha esordito rimarcando «Siete la fotografia plastica di un partito che parla alla gente. In modo unitario andiamo a riconfermare Cannizzaro che insieme ad occhiuto stanno facendo in Calabria un laboratorio politico importante». Princi ha concluso ricordando «Siamo anche per Francesco sindaco di Reggio, amato dalla gente e soprattutto dai giovani». Per Pasqualina Straface «Forza Italia ha dato credibilità istituzionale alla Regione Calabria. In Calabria – ha concluso Fi è un partito forte, credibile ed unito grazie a Cannizzaro».