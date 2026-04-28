Catanzaro, 99 persone in cura per dipendenza da gioco d’azzardo

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In provincia di Catanzaro sono 99 le persone in cura per dipendenza da gioco d’azzardo. I dati Asp nel bollettino As.Tro, associazione degli operatori di gioco lecito, sulla diffusione del fenomeno

ROMA – Sono 99 le persone in cura per la dipendenza dal gioco d’azzardo nella Provincia di Catanzaro, in Calabria. Il dato è riportato nel sessantaduesimo bollettino della “Data Room” di As.Tro, l’associazione degli operatori di gioco lecito, che ha elaborato i dati ufficiali forniti dalla locale Azienda Sanitaria Provinciale (Asp), da cui dipendono i Servizi per le Dipendenze (Ser.D.) nel territorio.

DIPENDENZA GIOCO D’AZZARDO, I DATI



L’Azienda – come riporta Agipronews – fornisce servizi a un bacino di utenza di circa 340mila cittadini residenti in 80 comuni: la percentuale di persone in cura nel 2024 rispetto al totale della popolazione è dunque pari allo 0,03%. L’iniziativa di As.Tro, come scritto in una nota, serve a comprendere meglio il fenomeno del gioco d’azzardo patologico. Già da alcuni mesi, l’associazione ha iniziato a inviare istanze di accesso civico generalizzato a tutte le aziende sanitarie presenti sul territorio nazionale, per conoscere il nume

LO SCOPO DELL’ASSOCIZIONE, CREARE UNA BANCA DATI

ro dei pazienti in cura per dipendenza da gioco nei rispettivi territori di competenza.

«Lo scopo – spiega As.Tro – è quello di creare una banca dati, basata su numeri reali, la cui utilità non sarà soltanto a beneficio degli operatori del settore, delle associazioni del terzo settore impegnate nella lotta ai fenomeni di dipendenza, degli enti di ricerca e dei decisori politici, ma anche della stessa opinione pubblica, la quale merita di arricchirsi della conoscenza dei dati relativi alle tematiche che contrassegnano il dibattito pubblico».