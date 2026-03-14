Operazione “Ira” a Lamezia: 9 indagati per la rissa tra tifosi

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Operazione “Ira” a Lamezia Terme. Dopo mesi di indagini e oltre 100 ore di video, la Procura di Lamezia chiude l’inchiesta sulla rissa tra tifosi di Vigor e Sambiase: 9 indagati. Gli scontri risalgono al 6 aprile 2025 nel quartiere Sambiase, ferito anche un carabiniere

LAMEZIA TERME – Nove tifosi – cinque della Vigor Lamezia e quattro del Sambiase – hanno ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nell’ambito dell’operazione “Ira”, condotta dalla Procura della Repubblica di Lamezia Terme. Sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di rissa aggravata, porto abusivo di oggetti atti a offendere, lancio di oggetti pericolosi, esplosioni in luogo pubblico e calunnia. Gli scontri risalgono alla sera del 6 aprile 2025, quando gruppi di ultras delle due squadre militanti nel campionato di Serie D si affrontarono violentemente per le strade del quartiere Sambiase.

SCONTRI TRA TIFOSI, LA NOTTE DELLA RISSA, 9 INDAGATI

Era circa le 22.30 quando diverse segnalazioni arrivarono al Numero Unico di Emergenza 112: due gruppi distinti, armati di bastoni e cinghie, alcuni travisati e con indosso i colori delle rispettive squadre, si stavano muovendo per il quartiere in cerca dello scontro. Quello che seguì fu una vera e propria guerriglia urbana, con forti esplosioni e lancio di oggetti.Sul posto intervennero i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Lamezia Terme Sambiase. Durante le operazioni di contenimento, un tifoso del Sambiase – nel tentativo di opporsi ai militari – colpì violentemente un carabiniere con una cintura dotata di una grossa fibbia in metallo, causandogli lesioni agli arti superiori. Il giovane arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale.

LE INDAGINI, OLTRE 100 ORE DI RIPRESE VIDEO

Le indagini: oltre 100 ore di riprese video analizzateLe indagini, condotte congiuntamente da Polizia e Carabinieri, hanno permesso di ricostruire la dinamica completa degli scontri. Gli inquirenti hanno acquisito oltre 100 ore di filmati provenienti da decine di sistemi di videosorveglianza – pubblici e privati – e raccolto numerose testimonianze oculari. Le immagini hanno documentato i movimenti dei gruppi nelle ore precedenti allo scontro, confermando che la rissa fu pianificata e organizzata, e non uno sfogo improvviso.Gli indagati avevano con sé bastoni, spranghe e cinghie con fibbie metalliche.

RISSA TRA TIFOSI, IL DASPO, LA PAROLA PASSA AL QUESTORE

A questo punto sarà il Questore di Catanzaro a valutare l’emissione del Daspo fuori contesto nei confronti dei nove indagati coinvolti nella rissa – uno dei provvedimenti più incisivi per colpire il tifo violento anche al di fuori degli stadi.