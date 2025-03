Rubano scarpe in un centro commerciale, quattro arresti a Catanzaro

1 minuto per la lettura

Con l’aiuto di minorenni avrebbero rubato scarpe e vestiti in un negozio nel centro commerciale Le Fontane di Catanzaro

Quattro persone arresti per furto a Catanzaro. La Polizia di Stato a Catanzaro ha arrestato quattro persone ritenute responsabili di una serie di furti compiuti la scorsa estate ai danni di un negozio di scarpe e abbigliamento del Centro commerciale Le Fontane.

Dei quattro due sono in carcere e due ai domiciliari.

Gli arresti eseguiti dal personale delle Volanti in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip del Tribunale del capoluogo. I quattro, tutti residenti in un quartiere periferico della città, avrebbero effettuato i furti dopo avere danneggiato i dispositivi antitaccheggio. I furti commessi con la partecipazione di più persone avvalendosi anche dell’ausilio di alcuni minori. Si tratta di tre donne e un uomo.



La refurtiva, recuperata nel corso delle indagini, restituita all’esercizio commerciale.

All’esecuzione delle misure cautelari gli investigatori della Polizia di Stato sono giunti a seguito di un’indagine coordinata dalla Procura e avvalendosi dei sistemi di videosorveglianza installati nel negozio.

All’epoca dei fatti, una di loro era già sottoposta agli arresti domiciliari, contestato anche il reato di evasione