Catanzaro, arrestati tre giovani con 2kg di hashish nello zaino

Tre giovani residenti nella provincia di Catanzaro sono stati arrestati perché trovati con 2kg di hashish nello zaino

Tre giovani residenti in provincia di Catanzaro sono stati arrestati, nei giorni scorsi, dai carabinieri della Stazione di Catanzaro Bellamena, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno rinvenuto nella disponibilità dei tre ragazzi e sequestrato due chili di hashish, già suddivisi in dosi e nascosti in uno zaino. Il gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura della Repubblica che coordina le indagini, ha convalidato gli arresto, disponendo per due degli indagati la misura degli arresti domiciliari.