Lamezia Terme, lo spettro del racket. Nuovi attentati

1 minuto per la lettura

A Lamezia Terme tre attentati in pochi giorni contro attività commerciali fanno ipotizzare il ritorno del racket. Indagano Polizia e Carabinieri.

Racket in ripresa? Potrebbe essere questa la pista riconducibile ad altri due attentanti contro attività commerciali nelle ultime ore, dopo la bomba esplosa la scorsa settimana al negozio “Splendidi splendenti” di via Miceli a Lamezia Terme.

NUOVI ATTENTATI, A LAMEZIA TORNA IL RACKET?

Poco dopo la mezzanotte di ieri, domenica 2 novembre, infatti è stato fatto esplodere un ordigno in un negozio di ottica nel centralissimo corso Giovanni Nicotera e nei giorni precedenti in un negozio di via XX settembre. Tre episodi simili, dunque, nel giro di pochi giorni portano a ipotizzare che in città le intimidazioni e scopo estorsivo sarebbero ripresi. Sugli ultimi due episodi indaga la Polizia di Stato mentre sull’ordigno di via Miceli indagano i carabinieri. Anche negli ultimi due casi si stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.