Lamezia Terme, sparatoria lite stradale: convalidato il fermo di Gallo

2 minuti per la lettura

A Lamezia Terme, una lite per precedenza stradale è sfociata in sparatoria: fermo convalidato e domiciliari per Gallo, ha sparato 10 colpi a padre e figlio.

LAMEZIA TERME – La lite sfociata in sparatoria è nata per una questione di precedenza stradale. E’ emerso questo oggi all’udienza di convalida davanti al gip, Francesco De Nino, che ha convalidato il fermo e disposto gli arresti domiciliari per l’idraulico Francesco Gallo, 53 anni, che sparato nella tarda mattina di giovedì scorso (23 ottobre 2025) a padre e figlio (costituendosi dopo qualche ora ai carabinieri) sulla base di una violenta e precedente discussione con Giovanni Bevilacqua, 66 anni e il figlio Cosimo di 42 anni.

lamezia, lite con sparatoria: Il racconto all’udienza di convalida

Gallo ha inteso rispondere alle domande poste dal pm, Vincenzo Quaranta, dal giudice De Nino e dalla difesa, l’avvocato Renzo Andricciola. Ha chiarito la propria posizione, raccontando di essere stato aggredito e picchiato dai due rom per una questione di precedenza stradale, mentre era con i suoi familiari.

L’aggressione subita dai rom e la reazione

E successivamente di essere stato nuovamente aggredito da diversi rom quando si è recato in via Cilea, quartiere Savutano, per un chiarimento della situazione. Nella seconda circostanza, ha raccontato di essere stato costretto a sparare in quanto si è visto in pericolo perché accerchiato, facendo fuoco su padre e figlio che stavano parlando fra loro quando sono stati raggiunti dai colpi di pistola a una gamba il padre e alla schiena il figlio. Entrambi sono stati portati all’ospedale di Lamezia e non versano in pericolo di vita. La pistola utilizzata è stata posta sotto sequestro, in attesa di approfondite analisi balistiche e di laboratorio. Inoltre, nell’ambito dei rilievi effettuati sulla scena del crimine da parte dei militari della sezione investigazioni scientifiche del reparto operativo di Catanzaro, sono stati rinvenuti e sequestrati 9 bossoli e 1 ogiva.