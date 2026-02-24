Sentenza Basso Profilo, raffica di condanne in Appello, 11 le assoluzioni

4 minuti per la lettura

Sono 29 le condanne confermate dalla Corte d’Appello di Catanzaro nella sentenza nell’ambito del processo scaturito dall’operazione Basso Profilo, 11 le assoluzioni

CATANZARO – Ventinove condanne e 11 assoluzioni. Sono le decisioni della Corte d’Appello di Catanzaro nel processo col rito ordinario scaturito dall’inchiesta che nel novembre 2020 portò all’operazione Basso Profilo, condotta dalla Dia di Catanzaro contro una presunta cricca affaristico-mafiosa. Le pene più elevate, rispettivamente a 26 anni e 20 anni e 4 mesi di reclusione, sono per l’imprenditore di Sellia Marina Antonio Gallo, detto “il principino”, considerato vicino al clan Trapasso di San Leonardo di Cutro, e per il catanzarese Umberto Gigliotta, ritenuto l’immobiliarista delle cosche, anche lui vicino ai Trapasso. In primo grado erano stati condannati entrambi a 30 anni.

Spiccano, tra le assoluzioni confermate, quelle di Tommaso e Saverio Brutto, padre e figlio, rispettivamente ex consigliere comunale di minoranza a Catanzaro ed ex assessore a Simeri Crichi. I Brutto erano accusati di aver individuato la figura di Gallo mettendolo in contatto con l’ex assessore regionale Francesco Talarico, che nel troncone processuale svoltosi col rito abbreviato è stato condannato per corruzione elettorale, previa riqualificazione del reato di voto di scambio politico-mafioso. Accusa, questa, che in primo grado costò a Talarico la condanna a 5 anni.

Il presunto gruppo imprenditoriale mafioso, secondo l’accusa, si sarebbe proposto di espandersi in Albania introducendosi nei gangli della pubblica amministrazione del Paese delle aquile. Fondamentale sarebbe stato l’ausilio apportato da Ercole D’Alessandro, ex luogotenente della Guardia di finanza, condannato a 5 anni e 3 mesi. In Appello è stato però assolto il boss di Roccabernarda Antonio Santo Bagnato, che in primo grado fu condannato a 6 anni e 6 mesi. Bagnato era ritenuto al vertice di un’organizzazione dedita all’emissione di fatture false. Rilevante anche l’assoluzione dell’ex presidente dell’Ance di Crotone Giovanni Mazzei, in primo grado condannato a 3 anni. Ribaltata l’assoluzione per l’ex presidente dei giovani industriali della provincia pitagorica Glenda Giglio, in appello condannata a 2 anni e 9 mesi.

Il pm Antimafia Paolo Sirleo, applicato in Appello per questo processo, aveva chiesto una sentenza più dura rispetto a quello di primo grado. Confermato il ruolo della figura chiave Gallo. Il “principino” avrebbe utilizzato le proprie compagini aziendali per stipulare contratti di appalto e si sarebbe interfacciato con i politici, anche promettendo loro appoggio elettorale, grazie a pacchetti di voti di cui disponeva, per insinuarsi negli appalti.

BASSO PROFILO, LE DECISIONI DELLA CORTE D’APPELLO: 29 CONDANNE E 11 ASSOLUZIONI

Ma ecco le decisioni (in parentesi quelle di primo grado).