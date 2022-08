Lamezia Terme, due poliziotti sventano un suicidio da un ponte

1 minuto per la lettura

LAMEZIA TERME (CZ) – Due poliziotti hanno sventato un suicidio. Nella serata di ieri, infatti, una volante del Commissariato, dopo la segnalazione giunta al 113, giungevano in via Ferlaino riuscendo a far desistere un cittadino rumeno dall’insano gesto.

In particolare, l’uomo, dopo aver superato le transenne di sicurezza poste sul ponte pericolante chiuso da tempo all’interno del parco “Felice Mastroianni”, si posizionava sul bordo del ponte stesso nel tentativo di effettuare il gesto estremo lanciandosi dal ponte sotto il quale scorre il torrente Piazza.

La sala operativa del 113 allertava immediatamente gli agenti della volante, i quali, giunti prontamente sul posto, scavalcavano a loro volta le transenne raggiungendo quindi l’uomo con il quale riuscivano a instaurare un dialogo al fine di rassicurarlo.

Approfittando di un momento di distrazione del rumeno, i poliziotti riuscivano ad afferrarlo e a portarlo in luogo sicuro dove veniva preso in cura dai sanitari del 118 nel frattempo giunti sul luogo.