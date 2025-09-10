Falerna, serata danzante abusiva, sigilli a una discoteca del litorale

1 minuto per la lettura
A Falerna, nel catanzarese, sequestrata dalla Finanza una discoteca nel corso di una serata danzante. Alla struttura mancava il certificato di agibilità e la scia antincendio
FALERNA – Serata danzante (con circa 300 persone) organizzata in assenza del prescritto certificato di agibilità e della Scia antincendio. La serata interrotta dai militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme che, una volta accertate le violazioni, hanno apposto d’urgenza i sigilli alla discoteca Mood di Falerna Marina.
FALERNA, DISCOTECA SEQUESTRATA. DENUNCIATO IL TITOLARE
Il sequestro preventivo già convalidato dal gip di Lamezia Terme, mentre il titolare del locale è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lamezia. Il sequestro giunge a seguito dell’intensificazione dei controlli predisposti nel periodo di maggiore affluenza nelle zone di attrazione turistica.
PRESIDIO DEL TERRITORIO
L’operazione di servizio costituisce il segno del costante presidio di controllo economico del territorio assicurato dal Gruppo della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, in sinergia con la Procura della Repubblica alla sede, attraverso il quale si tutela anche la pubblica incolumità messa a repentaglio da comportamenti scorretti.
