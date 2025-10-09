Cicala, giovane tatuatore svuota vecchio magazzino e trova ordigno degli anni 70

1 minuto per la lettura

CICALA – Mentre svuota un vecchio magazzino trova un ordigno (una bomba del 1970, “super Energa”, probabilmente utilizzata 50 anni fa per un’esercitazione militare ). Tanta la sorpresa, è all’inizio un po’ di preoccupazione, per Dario, giovane tatuatore di Cicala, il quale non ha perso tempo per chiamare i carabinieri che, intervenuti sul posto, hanno richiesto anche l’intervento degli artificieri i quali hanno verificato la natura dell’ordigno in totale sicurezza stabilendo che l’ordigno era ormai inoffensivo.

Preoccupazione fra i residenti ma la bomba era inoffensiva

Per Il giovane, che aveva da qualche mese acquistato una piccola abitazione con magazzino a Cicala (rimasta disabitata per molti anni) dove è stato ritrovato l’ordigno, la preoccupazione è poi passata dopo le rassicurazioni degli artificieri. Tra l’altro, la notizia del ritrovamento si è sparsa in paese e per alcune ore tra i residenti c’è stata un po’ di preoccupazione fino a quando si è scoperto che l’ordigno non era pericoloso.