Giallo a Lamezia, si toglie la vita in auto un carabiniere

1 minuto per la lettura

LAMEZIA TERME – È stato ritrovato nella sua auto, una Punto grigia, privo di vita un carabiniere lametino, B.M, di soli 39 anni, in servizio nel Reggino e residente nella parte alta di Sambiase.

CARABINIERE SI TOGLIE LA VITA IN AUTO

Nell’auto del brigadiere sarebbe stata trovata anche l’arma di ordinanza con cui si sarebbe tolto la vita. La tragedia si sarebbe verificata all’alba di oggi, sabato 31 gennaio 2026, e pare che siano stati i carabinieri in servizio di controllo del territorio a scoprire l’auto con a bordo il sottufficiale dell’Arma sul ciglio della strada, via delle Terme, nei pressi del cimitero di Sambiase.

INDAGINI IN CORSO

Sono comunque in corso indagini da parte degli stessi carabinieri. Un caso a quanto pare con alcuni aspetti ancora da chiarire.