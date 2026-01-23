Omicidio-suicidio a Mileto, uccide la moglie e si spara

1 minuto per la lettura

Omicidio suicidio a Mileto, un uomo, Pasquale Calzone, avrebbe ucciso a colpi di pistola la moglie, Assunta Currà, e poi si sarebbe tolto la vita

MILETO (VIBO VALENTIA) – La fine di un matrimonio sfociata in tragedia. Mileto è scossa, travolta dal dolore e dall’incredulità. Un uomo, Pasquale Calzone, sulla sessantina, secondo una prima ricostruzione, avrebbe ucciso la moglie Assunta Currà 55 anni e poi si sarebbe tolto la vita utilizzando una pistola in suo possesso. La coppia, comunque molto conosciuta in città, era in corso di separazione da circa un anno. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Tutto sarebbe accaduto, secondo quanto appreso dalle prime indiscrezioni, nell’abitazione dell’uomo nel pomeriggio di oggi 23 gennaio 2026, non si conosce ancora l’esatta dinamica, a trovarli il fratello dell’uomo. Probabilmente la donna era rientrata nella vecchia abitazione per recuperare degli oggetti personali e completare il trasferimento presso il nuovo domicilio. A quel punto potrebbe essere scoppiata una discussione tra i due degenerata fino all’estremo gesto.

La coppia aveva un figlio 35enne che lavora fuori regione. Sul luogo intervenuti oltre ai carabinieri della Stazione di Mileto anche i colleghi del comando provinciale. Calzone possedeva legalmente la pistola. In passato, infatti, le autorità gli avevano ritirato il porto d’armi ma a seguito di un ricorso vinto, l’uomo aveva riottenuto il diritto alla detenzione.

Da tempo la coppia viveva tensioni concretizzate in una separazione maturata lo scorso anno quando la donna ha deciso di lasciare l’abitazione di famiglia per trasferirsi al nord presso la sorella. Nelle settimane successive avrebbe anche denunciato il marito. Negli ultimi tempi pare si stesse cercando di mediare una riconciliazione. Purtroppo, però, oggi l’epilogo tragico che lascerebbe supporre l’ennesimo femminicidio, l’ennesimo rapporto finito in tragedia.