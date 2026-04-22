Lamezia, incendio in casa, donna si ripara su balcone

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Una donna di Lamezia Terme messa in salvo dai Vigili del Fuoco dopo aver trovato riparo sul balcone di casa, dopo che l’abitazione aveva preso fuoco

LAMEZIA TERME – Incendio in un’abitazione occupata da una donna, messa in salvo dei vigili del fuoco poiché impossibilitata a lasciare autonomamente la casa. Altre quattro persone, tra cui un bambino, sono invece ad abbandonare l’immobile da soli. Tutti gli occupanti affidati al personale sanitario del 118 per le cure del caso e i necessari accertamenti, senza riportare conseguenze di rilievo.

Il rogo sviluppatosi nel sottoscala

È accaduto nella tarda serata lunedì 20 aprile quando i vigli del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme e sede centrale, con il supporto di un’autobotte per rifornimento idrico, sono intervenuti in via Conforti per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione. Il rogo, originatosi nel vano sottoscala di una casa disposta su due livelli, ha danneggiato parte della mobilia e suppellettili di vario genere. Il denso fumo propagatosi nei locali ha inoltre annerito le pareti del piano superiore.

L’intervento dei vigili del fuoco e la struttura interdetta

All’interno dell’abitazione la donna aveva trovato riparo sul balcone del primo piano, da dove veniva poi veniva tratta in salvo dai vigili del fuoco e condotta in zona sicura, e altre quattro persone, tra cui un bambino, che riuscivano ad abbandonare la casa (tutti ospitati poi da alcuni parenti) le cui fiamme sono state spente in tempo dai vigili del fuoco prima che le fiamme si propagassero all’intera struttura. In via precauzionale l’abitazione è interdetta fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e alla verifica della rete elettrica. Sul anche Carabinieri e Polizia di Stato.