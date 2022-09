Shade bloccato in aeroporto a Lamezia, cancellato il concerto in Lombardia

1 minuto per la lettura

LAMEZIA TERME – Il cantante torinese Shade, reduce dal concerto di ieri a Paola, è stato costretto ad annullare il suo show in programma questa sera a Vigevano (Pavia) perché è rimasto bloccato assieme al suo staff in aeroporto a Lamezia Terme.

«Arriviamo in aeroporto – spiega il rapper su Instagram – e ci dicono che la compagnia aerea ha cambiato l’aeromobile e che quindi ha 25 posti in meno e noi siamo rimasti tagliati fuori. Stiamo cercando ancora di capire quando e se torneremo a casa. So che non dipende da noi, ma ci dispiace tantissimo e vi chiediamo scusa».

Lo sfogo del cantante su Twitter è ancora più duro: «Mai vista una roba del genere, hanno lasciato noi e altre 22 persone a terra. Compagnie aeree di m…. vi meritate le pandemie e il fallimento».

Più tardi nel pomeriggio, sempre dall’aeroporto di Lamezia, Shade ha condiviso con i suoi fan particolarmente delusi per l’annullamento del concerto di Vigevano un particolare che sa tanto di beffa: «L’Italia riassunta in un tweet: Un volo ci sarebbe anche ma non si può acquistare online. Solo in biglietteria. L’aeroporto di Lamezia non ha la biglietteria. Sipario».