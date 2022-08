Cade nell’acqua bollente mentre prepara la salsa di pomodori e muore

1 minuto per la lettura

LAMEZIA TERME – Tragedia domestica a Feroleto Antico dove una donna è morta dopo aver riportato gravi ustioni cadendo in un pentolone di acqua bollente durante la preparazione della salsa di pomodori.

Di questi tempi la tradizione vuole la preparazione delle conserve si faccia in casa. Il procedimento è lungo e meticoloso e il più delle volte riunisce le famiglie come tutte le tradizioni risalenti nel tempo. Si comincia con i pomodori che si mettono in un grande pentolone di rame con acqua bollente e si lasciano bollire.

Ma tutto si è trasformato in tragedia a Feroleto Antico dove una donna è morta dopo essere stata ricoverata per tre giorni al centro grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

La donna, infatti, F. C. di 77 anni, che si era messa al lavoro all’alba per preparare la salsa, probabilmente per un malore, è caduta nel grande pentolone (contenente acqua bollente) nel momento in cui stava togliendo i pomodori bolliti nella sua abitazione di via Roma ed è morta per le ustioni.

È stata una figlia a trovare la donna, intorno alle 5 di mattina, nel pentolone e a dare l’allarme. La vittima, viste le gravi condizioni, è stata poi trasportata con l’elisoccorso a Catania dove però è deceduta. Oggi si terranno i funerali.