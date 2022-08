Si infittisce il giallo di Lamezia: l'auto di Fazio è stata cosparsa di benzina

1 minuto per la lettura

LAMEZIA TERME – Un fatto sembra certo: la Daewoo Matiz trovata completamente distrutta dalle fiamme in via Giuseppe Conte all’alba di domenica scorsa è stata cosparsa di benzina. Un elemento emerso dai rilievi scientifici effettuati sul luogo dove è stata trovata l’auto al cui interno, al posto di guida, è stato rinvenuto un cadavere carbonizzato che apparterrebbe all’incensurato Francesco Fazio di 77 anni, abitante nei pressi del luogo dove è stata fatta la macabra scoperta di cui non si hanno notizie da sabato sera anche se non risulta essere stata presentata denuncia di scomparsa.

Gli inquirenti hanno anche sentito alcune persone tra cui la figlia di Fazio, il cui corpo si trova all’obitorio di medicina legale di Catanzaro dove sono stati eseguiti i primi esami esterni sul cadavere in attesa dell’autopsia che fornirò più di una risposta. Se, cioè, si tratterebbe di un suicidio o di altre ipotesi.

Allo stato, infatti, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi e nelle prossime ore qualche dubbio potrebbe essere sciolto su quello che fin dalle prime ore dalla macabra scoperta ha presentato i contorni di un giallo.