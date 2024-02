1 minuto per la lettura

Grave incidente allo svincolo A2 di Lamezia Terme, un uomo ha perso la vita e tre persone sono rimaste ferite

LAMEZIA TERME – Una intera famiglia di Caserta stava facendo rientro a casa ma uno di loro ha trovato la morte e gli altri sono in gravi condizioni. La tragedia poco dopo mezzogiorno quando una Citroen Pallas, alla rampa d’accesso dello svincolo A2 di Lamezia Terme, direzione Salerno, per cause in corso di accertamento, ha impattato violentemente contro lo spartitraffico.

Nel violento impatto ha perso la vita il conducente dell’auto, mentre gli altri tre passeggeri della vettura rimanevano feriti in modo grave. Tutti estratti dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco comando di Catanzaro e distaccamento di Lamezia intervenuti sul posto insieme al personale sanitario del Suem 118.

Per i tre feriti si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto all’ospedale di Catanzaro. Sul posto anche la polizia stradale e personale Anas. Lo svincolo di Lamezia Terme in direzione nord è rimasto chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli coinvolti nell’incidente.