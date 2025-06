Tragedia a Catanzaro, morto un uomo schiacciato da un trattore

1 minuto per la lettura

Ennesima disgrazia sul lavoro, a Catanzaro ha perso la vita un uomo morto sotto il peso del trattore su cui viaggiava che ribaltandosi lo ha schiacciato

CATANZARO – Ennesima tragedia sul lavoro a Catanzaro in via Curtatone, nel quartiere Barone (zona sud-est della città). Qui, infatti, intorno alle 15 si è verificato il ribaltamento di un mezzo agricolo, un trattore che ha finito con lo schiacciare l’agricoltore che era a bordo. Malgrado il tempestivo intervento dei soccorsi, è morto un uomo schiacciato dal peso del trattore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire in base alle prime informazioni purtroppo, il conducente del trattore è deceduto a causa dell’incidente, rimanendo incastrato sotto il veicolo. L’intervento dei Vigili del Fuoco di Catanzaro si è reso necessario per la messa in sicurezza del trattore e dell’area circostante, in attesa dell’autorizzazione per la rimozione del corpo dell’uomo morto.

Sul luogo della tragedia, oltre al personale dei vigili del fuoco, sono intervenuti anche i sanitari del Suem 118, che, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e i rilievi necessari a determinare l’esatta dinamica dell’incidente mortale. Anche nell’ottica di individuare eventuali responsabilità terze nella morte dell’uomo.