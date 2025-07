Gimigliano, trovato morto in casa accanto al fratello

1 minuto per la lettura

A Gimigliano, trovato morto un uomo accanto al fratello spaesato. A dare l’allarme i vicini insospettiti dal cattivo odore

Dietro quella porta chiusa da giorni si è consumata una triste storia di abbandono e indifferenza. Una storia di ordinaria solitudine, come troppe ne esistono nelle pieghe dimenticate delle nostre città.

Ma che purtroppo questa volta è diventata tragedia. Succede a Gimigliano, paese a pochi chilometri da Catanzaro. Dietro quella porta dove nessuno bussa da giorni arriva un odore cattivo e persistente: i vicini, insospettiti questo pomeriggio hanno chiamato i vigili urbani che hanno subito allertato i carabinieri. Nessuno li vedeva da giorni, quei due fratelli schivi, discreti, conosciuti e gentili ormai invisibili anche al vicinato.

L’UOMO TROVATO MORTO ACCANTO AL FRATELLO DAI CARABINIERI DI GIMIGLIANO

Quando i carabinieri hanno forzato la porta, si sono trovati davanti a una scena difficile da dimenticare. Il corpo senza vita, e in avanzato stato di decomposizione, di un uomo di circa 65 anni giaceva all’interno della casa. Accanto a lui, c’era il fratello: spaesato, incapace di spiegare cosa fosse successo. Quasi assente, come se il tempo si fosse fermato per entrambi.

Il corpo sarà sottoposto a esame autoptico per accertare le cause del decesso, ma la verità più amara è già evidente: non si muore solo di malattia, si può morire anche di solitudine.

Nessuno ha bussato, nessuno ha chiesto, nessuno si è preoccupato abbastanza. Eppure, accanto a quel corpo senza vita, c’era ancora un fratello vivo, ma invisibile, lasciato senza voce né aiuto.