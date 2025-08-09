Lascia le figlie in auto e va a ballare: denunciata una donna a Soverato

2 minuti per la lettura

Denunciata una donna a Soverato perché mentre era in un locale a ballare ha lasciato le proprie figlie a dormire in auto, a chiamare i soccorsi i passanti che hanno sentito piangere le piccole

SOVERATO (CATANZARO) – Avrebbe preferito le luci e i suoni della movida estiva, anziché restare in compagnia delle proprie figlie, la giovane madre che nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, ha lasciato per diverse ore le sue bambine sole in auto per andare a ballare.

L’episodio,che ha destato non poche critiche e sgomento nella comunità, è accaduto a Soverato, all’interno del parcheggio del noto locale Mama’s.

Da quanto ricostruito dagli uomini della Compagnia dei carabinieri di Soverato, la giovane madre – di origine straniera e residente nella cittadina costiera -, avrebbe lasciato per più di due ore chiuse in auto – e con i finestrini leggermente abbassati per permettere l’ingresso ed il cambio d’aria -, le sue due piccole figlie di appena 5 e 7 anni, per recarsi nel locale a ballare, incurante, forse, di commettere un grave reato.

Le bambine, dopo poco e sicuramente spaventate vedendosi sole in macchina, al buio e in mezzo ad altre auto vuote – avrebbero cominciato a piangere.

Pianto, fortunatamente, che ha destato l’attenzione di alcuni passanti e persone che si stavano recando nel noto locale che si sono subito avvicinate all’abitacolo attratti dai lamenti e singhiozzi delle due bambine.

DONNA LASCIA LE FIGLIE IN AUTO PER ANDARE A BALLARE, L’INTERVENTO DEI SOCCORSI

Persone che non hanno perso neanche un minuto, prima di chiamare immediatamente il numero d’emergenza, spiegando quanto stesse accadendo e richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine, mentre cercavano in qualche modo di confortare le piccole.

I carabinieri sono intervenuti dopo poco dalla richiesta di intervento – verso le 3 del mattino – e dopo aver accertato quanto stesse accadendo, si sono messi subito alla ricerca della madre delle due bambine, sia all’esterno che all’interno della discoteca.

Entrati nel locale, i militari dell’Arma hanno utilizzato un microfono per richiamare l’attenzione e chiedere informazioni a quanti presenti e individuare, di conseguenza, la proprietaria dell’auto.

Una volta rintracciata, i carabinieri hanno condotto la donna in caserma per fornire la propria versione dei fatti.

Per il momento la giovane madre è stata solo denunciata in stato di libertà e, nel frattempo, sono stati interessati i servizi sociali – che già si interessano della situazione di questa madre e delle sue due figlie – e si è in attesa di eventuali sviluppi da parte della Procura di Catanzaro.