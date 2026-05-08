Bari, premio “Imprese & Talenti”: premiato il poliziotto catanzarese Simone Curto

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Il poliziotto catanzarese Simone Curto premiato a Bari per l’eccellenza accademica e l’impegno sociale nel ricordo delle vittime del dovere.

È un momento straordinario quello che sta vivendo il giovane catanzarese Simone Curto, il cui impegno trasversale tra sicurezza e psicologia continua a raccogliere prestigiosi attestati a livello nazionale. Laureato in psicologia con il massimo dei voti, Curto è poliziotto e dirigente sindacale dell’FSP Polizia di Stato, attualmente in servizio presso la Questura di Treviso, ed ha ricevuto oggi pomeriggio – giovedì 7 maggio – all’interno della quarta edizione del prestigioso Premio “Imprese & Talenti” 2026 – svoltosi presso la Fiera del Levante a Bari – la pergamena cha gli concede l’accesso al Master “International Marketing, Eventi & Media”.

SIMONE CURTO IL POLIZIOTTO – PSICOLOGO ECCELLENZA ACCADEMICA E OMAGGIO ALLE VITTIME DEL DOVERE

Riconoscimento che a Simone Curto è stato conferito in seguito al conseguimento della laurea magistrale in Psicologia Sociale, del Lavoro e della Comunicazione conseguita nel 2024 con il massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Padova, con una tesi incentrata su una tematica importante che rende omaggio alle vittime del dovere e del terrorismo. Questo, a dimostrazione di un impegno accademico coerente con i valori del servizio prestato nella Polizia di Stato.

IL DISCORSO DI SIMONE CURTO IL POLIZIOTTO – PSICOLOGO: UNA DEDICA A CHI LASCIA LA PROPRIA TERRA

«È per me una grande emozione ricevere questo riconoscimento. Non è solo un premio al merito, ma il simbolo di un percorso fatto di impegno, sacrificio e determinazione. Negli anni ho studiato e lavorato contemporaneamente, lontano da casa, affrontando difficoltà che molti di noi conoscono bene».

Ha dichiarato Simone, evidenziando la sua esperienza di giovane studente e servitore dello stato per poi proseguire, «Questo premio voglio dedicarlo a tutte le persone che, come me, sono state costrette a lasciare casa: a chi ha detto “addio” con un nodo in gola, trattenendo le lacrime; a chi ha visto mamma e papà invecchiare a distanza, giorno dopo giorno, senza poter essere lì; a chi ha perso persone care all’improvviso, senza nemmeno il tempo di un ultimo saluto; a chi ha rinunciato a momenti che non tornano, ma ha trovato il coraggio di restare e inseguire, nonostante tutto, il proprio futuro». Ed infine, incoraggiando e lanciando un messaggio a quanti hanno voglia di mettersi in gioco nella vita, «Per chi come me è partito con tanti dubbi ma anche con la speranza e la determinazione di costruire qualcosa di migliore».

PREMIO IMPRESE & TALENTI NEL CONTESTO DEL G7

Il “Premio Imprese & Talenti” – che coinvolge giovani laureati e laureate, professionisti, e imprenditori provenienti da tutta Italia – ha l’obiettivo di diffondere la cultura d’impresa in chiave internazionale e ogni anno sono ben 120 i vincitori di una borsa di studio per il master online “International Marketing, Eventi e Media”. Il premio nasce nel contesto del G7 ospitato dalla Nuova Fiera del Levante, che ha riunito migliaia di giornalisti e rappresentanti istituzionali da tutto il mondo, evidenziando l’importanza di creare un database di competenze orientate al dialogo con scenari globali e al rafforzamento delle relazioni tra imprese, media e nuove generazioni. In due anni dal conseguimento della laurea, Simone si è visto insignito del Premio America Giovani alla Camera dei Deputati, attribuito ogni anno ai migliori laureati d’Italia.

Il master executive in “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy”, è promosso dalla Fondazione Italia USA in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca ed è stato ottenuto da Curto, con la premiazione dello scorso anno e rientra nel programma accademico United Nations Academic Impact, realizzato in collaborazione con Italian Trade Agency e GEDI Gruppo Editoriale e diretto dall’ex Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini. Percorso formativo, questo, che recentemente è stato completato da Simone con la realizzazione di un project work incentrato su una campagna di marketing sociale dedicata proprio alle vittime del dovere e del terrorismo in Italia.

SENSIBILIZZAZIONE E CULTURA DELLA LEGALITÀ NELLE UNIVERSITÀ

Tra le altre iniziative che ha visto protagonista il nostro poliziotto-psicologo (come è stato soprannominato Simone) c’è anche il seminario dedicato al tema della sicurezza e al contributo delle scienze sociali nella società contemporanea, organizzato lo scorso mese di dicembre dall’Università Magna Graecia di Catanzaro, durante il quale Simone è stato invitato in veste di relatore, concedendo un intervento intenso, coinvolgente e ricco di spunti a tutti gli studenti del Corso di Laurea in Sociologia e Servizi Sociali al quale l’evento era rivolto.

Attività e iniziative, queste, alle quali il giovane Curto prende parte volentieri per cercare, in primis, di sensibilizzare e instillare nei giovani il seme della legalità, oltre che di rendere orgogliosa la sua terra – la Calabria come anche l’Italia – il suo lavoro, onorando ogni giorno la divisa che indossa, e ricordando tutte quelle persone che, credendo nei valori e nel rispetto della legge, hanno rischiato o perso la vita per il dovere.