Morte Domenico Caliendo, in un video cuore pulsante ma box frigo ancora chiuso

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Un video riprende il cuore di Domenico Caliendo pulsante mentre l’organo da Bolzano, era ancora nel frigo, per risultare poi già congelato e inutilizzabile.

NAPOLI – Nuovi, inquietanti dettagli emergono dalle indagini della Procura di Napoli sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e mezzo deceduto il 21 febbraio 2026 al Monaldi dopo un trapianto di cuore fallito. Un video acquisito dai Carabinieri del NAS svela i drammatici momenti che hanno preceduto la scoperta dell’organo inutilizzabile.

Le immagini, ora agli atti dell’inchiesta che vede sette medici indagati, mostrerebbero una fase cruciale dell’intervento. Dal video sembrerebbe, infatti, che mentre il cuore malato del piccolo Domenico è già sul tavolo operatorio, quando ancora il box frigo proveniente da Bolzano non è stato ancora aperto. Nel video si inquadrerebbe il cuore del bimbo Domenico ancora pulsante, mentre in sottofondo si sentirebbero le voci dei sanitari che discutono proprio dell’apertura del contenitore termico. I toni delle conversazioni sembrerebbero inizialmente pacati, senza alcun segnale che lasci presagire l’imminente tragedia.

IN UN VIDEO IL CUORE DEL PICCOLO DOMENICO CALIENDO, POI LA SCOPERTA DELL’ORGANO GHIACCIATO

Pochi istanti dopo quel dialogo, la situazione è precipitata. Una volta aperto il frigo, i medici si sono resi conto che il cuore prelevato a Bolzano era congelato. Il danneggiamento dell’organo sarebbe stato causato dalle temperature eccessivamente basse raggiunte all’interno del box per l’utilizzo di ghiaccio secco. Questa prova video rappresenta un tassello fondamentale per i periti del Gip e i consulenti impegnati a ricostruire le responsabilità della morte di Domenico.