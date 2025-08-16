Incendio a Gimigliano, 37mila mq di bosco bruciati: arrestato 80enne

1 minuto per la lettura

Un ottantenne è stato arrestato per un grave incendio a Gimigliano, incastrato da un video di sorveglianza mentre appiccava il fuoco.

CATANZARO – Un uomo di 80 anni è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dai carabinieri della Stazione di Gimigliano con l’accusa di incendio boschivo aggravato. La misura cautelare, emessa dal Tribunale di Catanzaro, fa seguito a un’indagine meticolosa condotta dai militari dell’Arma. I fatti risalgono al 20 luglio scorso, quando un vasto e violento incendio divampò nei boschi di Cavorà di Gimigliano. Per quasi due giorni, squadre specializzate di Vigili del fuoco e Protezione civile hanno lavorato incessantemente per domare le fiamme, che hanno distrutto oltre 37.000 metri quadrati di area boschiva. Il rogo aveva creato apprensione tra i residenti, arrivando pericolosamente vicino alla scuola elementare e ad altre abitazioni prima di essere contenuto.

Subito dopo lo spegnimento, i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire alle cause e ai responsabili dell’incendio. Gli investigatori hanno setacciato l’area e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza private presenti nella zona. Proprio l’analisi di uno di questi filmati ha fornito la prova decisiva: il pensionato, residente a Gimigliano, è stato ripreso mentre appiccava il fuoco. L’uomo è stato successivamente identificato dai carabinieri, portando all’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare.