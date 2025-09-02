X
<
>

Tragedia sfiorata a Lamezia, crolla facciata di una palazzina

| 2 Settembre 2025 15:01 | 0 commenti

La parte della palazzina crollata

La parte della palazzina crollata

crollo palazzina, lamezia terme
Share
1 minuto per la lettura

Tragedia sfiorata a Lamezia Terme dove crolla l’intera facciata di una palazzina di 4 piani sventrando letteralmente l’edificio

LAMEZIA TERME – Paura e tragedia sfiorata. Crolla la facciata laterale di un edificio di quattro piani fuori terra adibito a civile abitazione in via Galluppi (alle spalle della chiesa del Carmine). Al momento non si registrano feriti né vittime. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri, la Polizia Locale, polizia di Stato e il personale sanitario del Suem 118.

La squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta infatti sul luogo dove è crollata la facciata della palazzina e lavorando per la messa in sicurezza dell’area e per effettuare le necessarie verifiche al fine di escludere la presenza di persone coinvolte.

LAMEZIA, CROLLA FACCIATA DI UNA PALAZZINA, SI INDAGA PER SCOPRIRNE LE CAUSE

Secondo quanto si è appreso, nella zona sono in corso dei lavori con un escavatore per cui è probabile che le vibrazioni possano aver causato o influenzato il crollo della struttura che evidentemente presentava già delle criticità dal punto di vista dell’equilibrio statico. In ogni caso, completata la fase di messa in sicurezza i tecnici potranno effettuare indagini più approfondite per ricostruire la genesi dell’accaduto.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Troppa pioggia a Lamezia Terme e crolla una palazzina Intervento dei vigili del fuoco, chiusa al traffico via Gioberti
-------------------------
Zes, a Callipo la prima autorizzazione nell’area di Lamezia
-------------------------
Voto di scambio, assolto il senatore Piero Aiello «Accuse che non meritavo, ho sempre creduto nella legge»
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA