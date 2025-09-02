Tragedia sfiorata a Lamezia, crolla facciata di una palazzina

1 minuto per la lettura

Tragedia sfiorata a Lamezia Terme dove crolla l’intera facciata di una palazzina di 4 piani sventrando letteralmente l’edificio

LAMEZIA TERME – Paura e tragedia sfiorata. Crolla la facciata laterale di un edificio di quattro piani fuori terra adibito a civile abitazione in via Galluppi (alle spalle della chiesa del Carmine). Al momento non si registrano feriti né vittime. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri, la Polizia Locale, polizia di Stato e il personale sanitario del Suem 118.

La squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta infatti sul luogo dove è crollata la facciata della palazzina e lavorando per la messa in sicurezza dell’area e per effettuare le necessarie verifiche al fine di escludere la presenza di persone coinvolte.

LAMEZIA, CROLLA FACCIATA DI UNA PALAZZINA, SI INDAGA PER SCOPRIRNE LE CAUSE

Secondo quanto si è appreso, nella zona sono in corso dei lavori con un escavatore per cui è probabile che le vibrazioni possano aver causato o influenzato il crollo della struttura che evidentemente presentava già delle criticità dal punto di vista dell’equilibrio statico. In ogni caso, completata la fase di messa in sicurezza i tecnici potranno effettuare indagini più approfondite per ricostruire la genesi dell’accaduto.