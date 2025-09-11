Lamezia, nuovo crollo al quartiere Cafaldo: cede un’altra ala del fabbricato

1 minuto per la lettura

LAMEZIA TERME – Crolla un altro pezzo della palazzina a quattro piani di via Galluppi (quartiere Cafaldo). Nel pomeriggio infatti è venuta giù un’ala del fabbricato del centro storico anche in questo caso senza causare feriti anche perché l’area è interdetta dopo il crollo del 2 settembre scorso. Sul posto per il crollo di questo pomeriggio si sono recati i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.

Inchiesta in corso

Sul crollo della facciata laterale del 2 settembre scorso, è in corso un’inchiesta della Procura della Repubblica mentre nei giorni scorsi il sindaco Mario Murone ha emanato un’ordinanza per la messa in sicurezza del luogo, anche se la stessa ordinanza è sospesa visto che la palazzina è stata sottoposta a sequestro.

Le ipotesi sul crollo

Il crollo del 2 settembre scorso potrebbe essere collegato ai lavori che si stavano eseguendo nelle vicinanze per la realizzazione delle fondamenta di un altro fabbricato, mentre nelle scorse settimane nella stessa zona era stato demolito un altro fabbricato di vecchia costruzione.

Famiglie sgomberate

Sono 15 i nuclei familiari sgomberati, circa una trentina gli sfollati per i quali nei giorni scorsi il sindaco Murone ha annunciato il sostegno dei servizi sociali del Comune.