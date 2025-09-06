Crollo palazzina a Lamezia, il sindaco ordina la messa in sicurezza, i cittadini: «Vergognati!»

2 minuti per la lettura

A Lamezia Terme, l’ordinanza del sindaco dopo il crollo di una palazzina genera rabbia: volantini con la scritta “sindaco vergognati” tappezzano il quartiere.

LAMEZIA TERME – Il sindaco ordina ai proprietari delle abitazioni di mettere in sicurezza l’area a proprie spese e stamattina il quartiere è stato tappezzato con volantini in cui si legge “sindaco vergognati”. E’ successo al quartiere Cafaldo dove martedì scorso si è verificato il crollo della la facciata laterale di una palazzina a quattro piani (senza miracolosamente causare feriti) fuori terra adibito a civile abitazione in via Galluppi.

Il crollo ha lasciato senza casa 15 nuclei familiari nei confronti dei quali con un’ordinanza il sindaco Mario Murone ha ritenuto “doveroso procedere ad intimare ai proprietari di provvedere, a propria cura e spesa ed in tempi immediati, al ripristino di idonee e sufficienti condizioni di sicurezza del fabbricato in questione” si legge nell’ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità per la messa in sicurezza degli immobili. Insomma oltre al danno la beffa per chi si è venuto a trovare senza casa.

LEGGI ANCHE: Tragedia sfiorata a Lamezia, crolla facciata di una palazzina

OLTRE I VOLANTINI CONTRO IL SINDACO, LA PROCURA HA APERTO UN’INCHIESTA SULLE POSSIBILI CAUSE DEL CROLLO DELLA PALAZZINA DI LAMEZIA,

Sul crollo, la Procura ha aperto un’inchiesta. I lavori di scavo per le fondamenta di un altro fabbricato accanto a quello crollato potrebbero essere tra le cause del crollo. Da alcuni giorni, infatti, era stato aperto un cantiere (ora sottoposto a sequestro così come la palazzina interessata al crollo) per la realizzazione di un fabbricato erano in corso lavori di scavo. Pare che dalle prime verifiche effettuate potrebbe essere stato lo scavo in corso a causare il crollo e forse anche i lavori di alcune settimane fa quando sempre nella stessa zona è stato demolito un altro vecchio fabbricato. Sarà ora l’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica a stabilire cause e responsabilità della tragedia sfiorata.