Catanzaro, 21enne arrestato per rapina in abitazione

1 minuto per la lettura

Catanzaro: arrestato 21enne per rapina violenta in casa ai danni di una donna cinese. Decisive le telecamere e i vestiti sequestrati.

CATANZARO – I Carabinieri di Catanzaro hanno fermato un giovane di 21 anni, ritenuto l’autore di una violenta rapina in abitazione avvenuta il 15 agosto scorso. Vittima del colpo una donna di 57 anni di nazionalità cinese, alla quale furono sottratti 300 euro. Il provvedimento cautelare, emesso dal GIP del capoluogo su richiesta dell’Autorità giudiziaria, è il risultato delle indagini condotte dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Catanzaro.

A SEGUITO DELLA RAPINA NELLA CASA DI CATANZARO DELLA DONNA CINESE VENNERO REFEERATE LESIONI AL VOLTO

Le indagini sono partite dalla richiesta di intervento di un cittadino che aveva notato la donna riversa sul ciglio della strada, visibilmente ferita al volto. I Carabinieri, raccolte le prime informazioni dalla vittima con l’ausilio di un interprete, hanno subito avviato l’attività investigativa concentrandosi sulle registrazioni delle telecamere presenti nella zona, riuscendo a ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio criminoso. Le successive verifiche, culminate in una perquisizione domiciliare, hanno permesso di raccogliere elementi chiave. Durante l’operazione, i militari avrebbero trovato e sequestrato gli abiti indossati dal presunto responsabile il giorno della rapina. Questo avrebbe consentito di risalire con certezza all’identità dell’autore del reato. Il 21enne è stato quindi condotto nella Casa Circondariale “Caridi” di Catanzaro, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria