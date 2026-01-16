Lamezia: incidente fra due auto sulla statale 18, un morto

1 minuto per la lettura

Incidente fra due auto sulla statale 18 in località Marinella di Lamezia Terme, morto sul colpo uno dei due conducenti dei veicoli

LAMEZIA TERME – Incidente mortale nella tarda serata di ieri (15 gennaio 2026) sulla statale 18 nel tratto che collega Lamezia Terme con Gizzeria. Due auto si sono scontrate frontalmente e il conducente di uno dei due veicoli è morto sul colpo.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti i carabinieri per i rilievi di competenza e gli accertamenti sulla dinamica e le cause dell’incidente. Intervenuto rapidamente anche il 118 ma nonostante la tempestività dei soccorsi, per uno dei conducenti dei veicoli non c’è stato nulla da fare. Durante le operazioni il tratto stradale è rimasto chiuso al traffico ma il personale Anas è intervenuto per la gestione della viabilità.

L’incidente si è verificato in località Marinella, nel tratto stradale particolarmente noto per la sua pericolosità. Lo stesso punto in cui il 5 dicembre 2010 furono travolti e uccisi da una Mercedes otto ciclisti.