5 minuti per la lettura

Emergono nuovi particolari sulla triste vicenda del carabiniere suicida in auto a Sambiase. Si tratta di Bruno Mastroianni di 39 anni. Fermato per un controllo dai colleghi su una Punto con una targa rubata e all’interno un passamontagna

LAMEZIA TERME – Viene fermato di notte a un posto di blocco dai carabinieri, suoi colleghi, in via delle Terme, nei pressi del cimitero di Sambiase. Nel corso del controllo qualcosa non convince i militari del Nucleo operativo di Lamezia. Pare che sia emerso che la targa dell’auto fermata, di proprietà del brigadiere, (una Punto grigia) appartenesse a un’altra auto (che sarebbe risultata rubata), e nella stessa auto del sottufficiale, si sarebbe rinvenuto un passamontagna. Da qui i carabinieri hanno invitato il loro collega a seguirli in caserma con la sua auto per ulteriori accertamenti.

CARABINIERE SUICIDA IN AUTO, LA DINAMICA DEI FATTI



A quel punto però, il dramma. Nella sua Punto, il brigadiere si è sparato alla testa usando la pistola d’ordinanza. Inutili i soccorsi dei suoi colleghi che evidentemente si sono accorti che qualcosa di grave era accaduto.

Ha perso così la vita il brigadiere lametino Battista Mastroianni, 39 anni, in servizio temporaneo da circa un mese alla stazione dei carabinieri di Bovalino, dipendente della compagnia di Locri, dopo essere stato in servizio sempre nel Reggino (Caulonia marina, stazione di Stilo e alla compagnia di Roccella Jonica).

MASSIMO RISERBO SULLE INDAGINI

Sono comunque in corso indagini (sulle quali vige il massimo riserbo) da parte degli stessi carabinieri. Su delega della Procura di Lamezia che ha aperto un’inchiesta su un caso a quanto pare con diversi aspetti ancora da chiarire. Un giallo. E, in particolare, su cosa avrebbe spinto il militare dell’Arma, residente nella frazione Acquafredda di Lamezia, togliersi la vita.

IL DOLORE E LO SGOMENTO DEI COLLEGHI

Intanto, la notizia si è diffusa in poco tempo tra i colleghi, suscitando dolore e sgomento. Mastroianni era descritto come un militare riservato e dedito al servizio, quotidianamente impegnato a tutela dello Stato e dei cittadini. Aveva lasciato buoni ricordi nei paesi della Locride dove aveva prestato servizio.

CARABINIERE SUICIDA, L’ARMA: «UN UOMO IN DIVISA CHE SERVIVA LO STATO CON SENSO DEL DOVERE»



«Un uomo in divisa che serviva lo Stato con senso del dovere – riferiscono ambienti dell’Arma – la sua scomparsa è una ferita profonda che va oltre il singolo episodio». E in una nota, il segretario generale dell’Usic (Unione sindacale italiana Carabinieri) Antonio Tarallo, esprime «profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia e ai colleghi del brigadiere. In questo momento di grande dolore, Usic desidera porgere le più sentite condoglianze ai familiari del brigadiere, ai suoi affetti e ai commilitoni che condividono il peso di questa tragica perdita. Siamo accanto a loro con rispetto e solidarietà, consapevoli del valore umano e professionale che il collega ha rappresentato per la comunità e per l’Arma. Allo stesso tempo, rinnoviamo la fiducia nelle autorità competenti affinché facciano piena luce sulle circostanze dell’accaduto. Usic ribadisce l’importanza di promuovere e sostenere sempre più servizi di ascolto, supporto psicologico e tutela della salute mentale all’interno delle Forze dell’Ordine, affinché ogni collega possa trovare il sostegno necessario nei momenti di difficoltà».

IL CORDOGLIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAMBIASE

Anche l’amministrazione comunale di Caulonia esprime «profondo cordoglio» per la scomparsa del brigadiere Battista Mastroianni, già in servizio presso la stazione dei carabinieri di Caulonia Marina. «La comunità -è scritto in una nota – perde una figura stimata, un servitore dello Stato che ha svolto il proprio lavoro con grande professionalità, senso del dovere e una rara umanità. Il brigadiere Mastroianni ha saputo costruire, negli anni, un rapporto autentico di vicinanza con i cittadini, diventando un punto di riferimento per molti e un esempio di dedizione silenziosa e concreta».

«UN UOMO CAPACE DI RIGORE E SENSIBILITÀ»

«La notizia della sua improvvisa scomparsa ci addolora profondamente» – dichiara il sindaco Francesco Cagliuso – «Battista Mastroianni è stato un uomo delle istituzioni capace di unire rigore e sensibilità, sempre disponibile all’ascolto e al dialogo. La sua presenza discreta ma costante resterà un ricordo indelebile per tutta Caulonia. A nome dell’Amministrazione e dell’intera comunità, esprimo la nostra vicinanza alla famiglia e all’Arma dei Carabinieri in questo momento di grande dolore». L’ amministrazione «si unisce al lutto dei familiari, dei colleghi e di quanti hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo».

CARABINIERE SUICIDA A SAMBIASE, NOÈ: «UNA SCONFITTA PER TUTTO IL SISTEMA»



«Ogni volta che un collega compie un gesto simile, è una sconfitta per tutto il sistema» afferma in una nota Antonio Noè, segretario generale regionale Calabria cdl Nuovo sindacato carabinieri (Nsc) Calabria. «Non vogliamo usare giri di parole: questo è un altro capitolo di una ferita aperta che continua a sanguinare all’interno della nostra Amministrazione. Oggi non c’è spazio per la retorica. Un servitore dello Stato si è tolto la vita e questo silenzio assordante deve finire. A nome della segreteria regionale NSC Calabria, esprimo la massima vicinanza alla famiglia, agli amici e ai colleghi che in queste ore stanno affrontando un dolore inimmaginabile. Il nostro augurio è che possano trovare forza e conforto in tutto ciò che di bello hanno vissuto insieme a lui, custodendone la memoria più autentica».

«QUELLA DEL SUICIDIO UNA PIAGA CHE VA AFFRONTATA CON DETERMINAZIONE»

«Tuttavia, non possiamo limitarci al cordoglio. Il suicidio tra le divise è una piaga che non accenna a fermarsi e che va affrontata con determinazione, senza nascondersi dietro termini di circostanza. Ogni volta che un collega compie un gesto simile, è una sconfitta per tutto il sistema. Dobbiamo avere il coraggio di guardare in faccia questa realtà, analizzare le cause e intervenire concretamente affinché nessuno si senta più abbandonato al proprio destino dietro quella divisa».