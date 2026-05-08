Inseguimento folle a Catanzaro: in arresto 34enne senza patente

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Semina il panico per le strade di Catanzaro lido sfuggendo a un controllo: il folle inseguimento che ha portato all’arresto di un 34enne trovato senza patente

CATANZARO – Momenti di paura a Catanzaro Lido, dove un uomo di 34 anni ha seminato il panico tra le vie del centro per sfuggire a un controllo. Il bilancio finale è di un arresto, un’auto sequestrata e una pioggia di sanzioni.

Tutto è iniziato in viale Magna Grecia. Alla vista della pattuglia dei Carabinieri, l’uomo – invece di accostare – ha dato gas, sorpassando bruscamente un autobus di linea e lanciandosi in una corsa folle. Durante l’inseguimento, il conducente ha imboccato strade contromano ed effettuato manovre azzardate, sfiorando pedoni e auto in transito. La corsa è terminata quando il fuggitivo è rimasto intrappolato in una strada troppo stretta, stretto tra la gazzella dell’Arma e un’altra vettura che procedeva nel senso opposto.

Una volta bloccato, l’amara sorpresa per i militari: il 34enne non aveva mai conseguito la patente e l’auto era completamente priva di assicurazione. Dopo la convalida dell’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, il Giudice ha disposto per l’uomo l’obbligo di firma. Il veicolo è stato sequestrato.