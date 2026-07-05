Catanzaro, bimba di due anni muore dopo un malore all’asilo

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MAIDA (CATANZARO) – Non c’è pace per la comunità di Maida: dopo poco più di un mese dalla scomparsa del giovane Gabriel Marchetta in un pauroso incidente stradale (LEGGI), a lasciare la vita terrena è la piccola Aurora, bimba di nemmeno due anni, un piccolo angelo che dovrà vegliare sulla disperazione dell’intera famiglia, in primis verso i giovani genitori Mariateresa e Gigi che si trovano ad affrontare il dolore più atroce che si possa affrontare, la perdita di un figlio.

La piccola non è purtroppo, riuscita a superare un malore avuto in un asilo nido locale, dopo il trasporto negli ospedali di Lamezia Teme e Cosenza dove i medici hanno fatto di tutto per strapparla alla morte.

Sgomento non solo nella comunità maidese ma, nell’intero comprensorio ma, anche in chi da qualsiasi distanza ha potuto apprendere l’avvenuta dipartita. Non si dovrebbe scrivere di tragedie di questa enorme portata ma, purtroppo, la vita sin troppe volte si rivela ingiusta e crudele, presentando un dazio immotivato, ingiustificato. Un silenzio assordante permea una comunità che piange, che non riesce a capacitarsi sul perché debbano capitare tali tragedie immani, pronta a stringersi con la consueta vicinanza ad una famiglia distrutta dal dolore per la perdita di Aurora, bimba che non aveva ancora compiuto i due anni di età.

“Maria, Madre Addolorata, tu che hai conosciuto il dolore più grande ai piedi della Croce, accompagna con la tua tenerezza la famiglia di Aurora e dona loro conforto e speranza. Come comunità parrocchiale ci stringiamo in un’unica preghiera attorno alle famiglie Dattilo e Cucè, e in particolare a Pierluigi e Mariateresa, che oggi affidano la loro piccola Aurora alle braccia misericordiose del Padre, nel Regno dei Cieli. Davanti a un dolore così grande le parole non bastano. Rimangono il silenzio, la fede e la preghiera”, le emblematiche parole pubblicate dalla Parrocchia Santa Maria Cattolica.

Anche il sindaco, Salvatore Paone, dalla sua pagina social esprime il suo sconcerto e dell’intera comunità: “La devastante notizia di oggi lascia un’intera comunità senza parole. Sentite condoglianze ai genitori della piccola Aurora, bimba di due anni, Pierluigi e Maria Teresa, ai nonni, ai familiari tutti. Una principessa dolcissima, una luce immensa da oggi non illumina più con il suo sorriso la nostra comunità e nessuno di noi sa darsi una spiegazione. Tutto questo non ha senso. Un mese tra i più brutti per Maida, prima Gabriel, ora Aurora. La comunità intera in silenzio si stringe attorno al dolore immenso dei genitori e dei familiari”.

La vicinanza e le parole di conforto arrivano da tutte le forze politiche e associazioni non solo locali che partecipano al dolore con sgomento. Si aspetta la data dei funerali, sarà proclamato il lutto cittadino, nei quali un mare di persone vorrà porgere l’estremo saluto ad un piccolo angelo che volerà nel cielo senza essere dimenticato da nessuno.