Falerna, denunciato il medico assenteista e recidivo

L’Asp chiude l’indagine sulla morte di Franco Porco, che a Falerna (CZ), dopo aver accusato un malore bussò alla Guardia medica senza trovare nessuno. Per il medico in arrivo anche un provvedimento disciplinare

Sarà denunciato dall’Asp alla Procura il medico residente in un comune del lametino, per essersi assentato (era già recidivo per un analogo episodio verificatosi nel Cosentino a marzo scorso quando lo stesso sanitario ha subito un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio e da poco reintegrato dall’Asp) dalla postazione di Continuità assistenziale (ex guardia medica) di Falerna paese il 23 maggio scorso quando Franco Porco, pensionato di 69 anni, accusando un malessere, si era recato alla guardia medica non trovando però nessuno. Tornato in piazza si è sentito nuovamente male e poco dopo è morto.

FALERNA, LA GUARDIA MEDICA LASCIATA INCUSTODITA



È stato un agente della Polizia locale di Falerna ad accertare l’assenza del medico in quel momento, chiamando anche l’ambulanza del 118 di Falerna marina che, però, è giunta sul posto senza sanitario a bordo. A quel punto è stata fatta intervenire un’altra ambulanza, questa volta dalla postazione 118 di Rogliano, che però è giunta sul posto dopo circa un’ora quando però per il pensionato non c’era più niente da fare.

LA SEGNALAZIONE AL SINDACO DI FALERNA

Da qui la segnalazione al sindaco di Falerna, Francesco Stella, che tramite pec ha segnalato il caso all’Asp, al prefetto, ai carabinieri e alla stessa Procura. Che ha avviato un’indagine così come l’Asp che ha convocato il medico. Dall’indagine interna dell’Asp sarebbe emerso che la sera del 23 maggio scorso il medico risultava in servizio e, una volta convocato dall’Asp, avrebbe giustificato la sua assenza con un certificato medico da lui stesso redatto e firmato.

LE INDAGINI INTERNE DELL’ASP



Da qui la conclusione dell’indagine interna da parte dell’Asp che martedì prossimo formalizzerà la denuncia penale del medico alla Procura depositando gli elementi emersi dagli accertamenti interni dai quali scatterà anche un altro provvedimento disciplinare per il medico (che potrebbe rischiare anche il licenziamento) come del resto annunciato dall’Asp nei giorni scorsi quando il sindaco di Falerna ha segnalato il caso, il secondo dopo quello analogo accaduto ad aprile scorso sempre a Falerna

IL COMMISSARIO ASP INCONTRERÀ IL SINDACO DI FALERNA

Tra l’altro, una volta presentata la denuncia, il commissario dell’Asp, Battistini, incontrerà il sindaco di Falerna il quale ha ribadito che su questa vicenda bisognerà andare fino in fondo anche per evitare che accadono ancora.