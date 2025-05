Falerna, la guardia medica non c’è, uomo muore cercando aiuto

3 minuti per la lettura

La denuncia del sindaco di Falerna, nel catanzarese: il cittadino avrebbe bussato più volte alla porta senza risposta; è caduto in piazza. L’Asp avvia l’inchiesta: «Quel turno risultava coperto»

Accusa un malessere, si reca dalla Guardia medica ma non c’è nessuno. Torna in piazza e poco dopo muore. A denunciare il fatto (su cui l’Azienda sanitaria ha fatto sapere di aver avviato un’indagine interna in quanto risulta che il medico doveva essere presente in postazione quel giorno, la sera del 23 maggio scorso) il sindaco di Falerna, Francesco Stella, ha scritto al prefetto di Catanzaro, al procuratore della Repubblica e al comandante della stazione carabinieri di Falerna.

FALERNA, GUARDIA MEDICA CHIUSA, LA DENUNCIA DEL SINDACO



«Da quanto riferitomi – sostiene il primo cittadino di Falerna (il quale ricorda di un analogo precedente verificatosi l’11 aprile scorso quando alcuni cittadini si lamentavano per non aver trovato nessuno alla Guardia medica) è accaduto un episodio di inaudita gravità sabato 24 maggio».

Quindi il sindaco racconta che un signore di Falerna centro capoluogo nel tardo pomeriggio, accusando malesseri, si recava alla Guardia medica ma non trovava il medico e poco dopo in piazza avveniva il decesso.

E che anche un agente della Polizia locale accertava l’assenza del medico. «Tutto ciò – aggiunge il sindaco – è assolutamente intollerabile».

ASP, A FALERNA, «IL TURNO RISULTAVA COPERTO»

L’Asp è poi intervenuta con una nota, in cui viene spiegato che nella pianificazione mensile il turno di guardia medica risultava coperto.

Per questo l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro annuncia che è stata avviata un’indagine interna per verificare i motivi che hanno portato alla mancata copertura della postazione di guardia medica la sera del 23 maggio.

Per chiarire l’accaduto – fa sapere ancora l’Asp – è stato convocato alla direzione aziendale il medico interessato alla copertura del turno. Al termine delle verifiche l’Azienda consegnerà l’esito delle stesse alle Polizia giudiziaria.

APERTA INDAGINE ASP



«L’indagine interna – scrive nella nota l’Asp – si allinea ad un’altra già aperta ad aprile in seguito ad una segnalazione del primo cittadino di Falerna. Per gli esiti di questa è attesa la riunione della Commissione di disciplina dell’Asp. Questa volta il decesso innesca purtroppo dinamiche più rilevanti».

E nella mattinata di ieri, martedì 27 maggio, c’è stata una lunga telefonata tra il commissario straordinario dell’Asp, Antonio Battistini e il sindaco di Falerna, nel corso della quale il Commissario straordinario ha espresso il dolore e le condoglianze dell’Azienda alla comunità.

«Lavoriamo quotidianamente – affermano dai vertici dell’Asp di Catanzaro – per mettere a disposizione dei cittadini le risorse sanitarie necessarie in un contesto difficile. Se dagli approfondimenti dovesse emergere che alcuni dipendenti dell’Azienda non onorano gli accordi, ma soprattutto non sono rispettosi dell’impegno morale che la professione sanitaria impone, non esiteremo a prendere provvedimenti. Tolleranza zero per gli inadempienti».

CASO FALERNA, LE PAROLE DI ALECCI



Sul caso intanto il consigliere regionale del Pd, Ernesto Alecci. Ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione Calabria e Commissario ad acta per la sanità Roberto Occhiuto, in cui chiede che si faccia «chiarezza il più presto possibile sul triste caso di Falerna. E aprire una serie riflessione sul futuro delle guardie mediche nei territori calabresi».