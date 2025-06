Guardia Medica di Falerna: il medico assente rischia il licenziamento

2 minuti per la lettura

A Falerna per la morte di Franco Porco, il medico assente dalla Guardia Medica rischia licenziamento. Non è presentato alla convocazione dell’ufficio disciplinare dell’Asp.

FALERNA (CATANZARO)- Non si presenta nemmeno alla convocazione dell’ufficio disciplinare dell’Asp e ora rischia il licenziamento. Dopo la denuncia e il fascicolo aperto dalla Procura della Repubblica di Lamezia, è arrivato il procedimento disciplinare (il secondo dopo un primo caso analogo di assenteismo) ma alla convocazione dell’ufficio disciplinare dell’Asp di Catanzaro non si è presentato. Protagonista ancora il medico che era assente dalla postazione di Guardia medica di Falerna quando Franco Porco, 69 anni, accusando un malore, si è recato alla Guardia medica il 23 maggio 2025 senza però trovare nessuno in servizio. Tornato in piazza il 69enene si era sentito nuovamente male e poco dopo moriva.

INDAGINI SUL CASO DELL’UOMO DECEDUTO DAVANTI ALLA GUARDIA MEDICA DI FALERNA E CONSEGUENZE DISCIPLINARI PER IL MEDICO

Il caso lo aveva segnalato il sindaco di Falerna, Francesco Stella, facendo scattare anche un’indagine interna da parte dell’Asp di Catanzaro. Convocato dall’Asp, il medico non si è presentato, trasmettendo un certificato medico firmato da lui stesso. A quel punto l’Asp ha provveduto a depositare una denuncia penale alla Procura avviando un procedimento disciplinare trasmesso anche all’Ordine dei medici di Foggia, dove il medico è iscritto. L’Asp, dopo la mancata presentazione davanti l’ufficio disciplinare dell’Azienda sanitaria, invierà una seconda convocazione al medico che, a questo punto, rischia il licenziamento.

Come si ricorderà, era stato un agente della Polizia locale di Falerna ad accertare l’assenza del medico in quel momento, chiamando anche l’ambulanza del 118 di Falerna marina che, però, giunse sul posto senza sanitario a bordo. A quel punto era stata fatta intervenire un’altra ambulanza, questa volta dalla postazione 118 di Rogliano, che però giunse sul posto dopo circa un’ora quando però per il pensionato 69enne non c’è stato niente da fare. Il medico era già recidivo per un analogo episodio verificatosi nel Cosentino a marzo scorso quando lo stesso sanitario subì un primo provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio e da poco era stato reintegrato dall’Asp.