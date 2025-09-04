Radiologia Lamezia, medico cubano lascia con un sms dopo sei mesi di servizio

2 minuti per la lettura

Lamezia Terme, medico cubano in servizio in Radiologia lascia l’incarico inviando un sms sei mesi prima della scadenza del rapporto di lavoro

LAMEZIA TERME – Un altro camice bianco arrivato da L’Avana va via dalla Calabria. Il 28 agosto scorso, senza nessun preavviso, con un sms ha comunicato all’Asp di Catanzaro di non essere più in Italia, non presentandosi quindi sul posto di lavoro. Da qui è scattata la risoluzione del contratto per un medico cubano dopo appena sei mesi di servizio (il rapporto di lavoro a tempo determinato era per un anno). Dopo i casi di Vibo Valentia e Polistena, anche all’ospedale di Lamezia un medico cubano lascia. E dopo soli sei mesi.

L’assunzione a febbraio

Il medico dell’isola Caraibica era stato assunto a febbraio scorso con contratto a tempo determinato per un anno dall’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro per il periodo dal 26/02/2025 al 25/02/2026, con contratto a tempo determinato. Aveva la qualifica di dirigente medico – disciplina di Radiologia, assegnato al reparto di Radiodiagnostica dell’ospedale Giovanni Paolo di Terme.

La delibera dell’Asp

La rinuncia del medico cubano, si apprende da una delibera del commissario straordinario dell’Asp di Catanzaro, generale Antonio Battistini, in cui, preso atto che con pec del 26 agosto scorso il primario del reparto di Radiodiagnostica dell’ospedale di Lamezia ha comunicato che il medico non si è presentato sul posto di lavoro, inviando un sms dal quale si evince che non è più in Italia.

Da qui ha disposto la procedura della risoluzione del contratto di lavoro a decorrere dal 28 agosto (ultimo giorno lavorativo utile 27/08/2025) prendendo atto del mancato rispetto dei termini di preavviso pari a 12 giorni. Delibera trasmessa anche alla Prefettura di Catanzaro, alla Questura di Catanzaro, alla Regione Calabria Dipartimento Tutela Salute e Welfare, al direttore del Dipartimento dei servizi sanitari, al primario di Radiologia dell’ospedale di Lamezia nonché al direttore medico ad interim della Direzione medica dello stesso ospedale lametino.

I motivi dell’addio

Si tratta, quindi, di un altro caso di un medico che lascia prima della fine del contratto. Una “fuga” che potrebbe essere collegata allo stipendio di circa 1200 euro al mese, scaturito, come si ricorderà, dall’accordo siglato nel 2022 dalla Regione Calabria con Cuba per l’arrivo di 497 medici dall’isola caraibica, a supporto della sanità calabrese.