Nuova ondata di freddo in Calabria, prevista neve a basse quote

CATANZARO – Venti tesi, freddi, orientali interessano le regioni del Sud, ma dall’Africa è in arrivo un ciclone per cui la giornata trascorrerà con un graduale peggioramento del tempo sulla Sicilia e poi sulla Calabria ionica con precipitazioni via via più diffuse in serata.

Neve a 3-400 metri in Calabria e 750 metri in Sicilia. Più sole altrove. Temperature in calo.